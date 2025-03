Pedeapsa primită de un polițist acuzat că snopea în bătaie oameni nevinovați

La finalul săptămânii trecute, Judecătoria Cluj-Napoca a dat sentința în primă instanță în cazul unui polițist acuzat că a snopit în bătaie un bărbat nevinovat care adormise în mașină din cauza oboselii, provocându-i multiple fracturi. Bărbatul a avut nevoie de zeci de zile de îngrijiri medicale.

Polițistul din Cluj-Napoca, în vârstă de 48 de ani și pensionar de doi ani, a fost condamnat în primă instanță la 4 ani și 20 de zile de închisoare cu executare pentru ultraj deoarece este recidivist. În plus polițistul, trebuie să plătească victimei daune de peste 16.000 de euro. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În martie 2024, Curtea de Apel Cluj-Napoca îl condamnase pe polițist la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare într-un alt dosar, tot pentru ultraj, după ce cu un an înainte snopise de asemenea în bătaie un bărbat nevinovat.

„Cel mai agresat am fost când eram în mașina poliției, polițistul a sărit pe mine și mi-a făcut un procedeu de pus la pământ, s-a urcat cu genunchii pe spate și gât, m-a imobilizat la spate și mi-a pus cătușele. M-au introdus în masina poliției, iar până la sediul poliției au inceput loviturile mai puternice”, le-a declarat victima anchetatorilor.

„Inculpatul a argumentat necesitatea conducerii persoanei la secţie invocând presupusa agresivitate a acesteia (Am considerat că nu e oportun să lăsam persoana la faţa locului având în vedere că se manifesta agresiv şi erau mai multe persoane în zonă care se uitau la noi cum de ne lăsăm înjurați de o asemenea persoană ... am considerat că trebuie dus la secţie pentru a nu degenera situaţia... doar cu privire la poliţie se manifesta agresiv. Evităm acest lucru pentru că oamenii imediat filmează şi apare poliţia negativ). Aceste afirmaţii ale inculpatului sunt deosebit de elocvente, ele indicând adevăratul motiv pentru trântirea la sol, imobilizarea, încătuşarea şi conducerea persoanei vătămate la sediul secţiei de poliţie: frustrarea inculpatului generată de atitudinea necooperantă ori chiar sfidătoare a persoanei vătămate (în sensul că nu a fost de acord să arunce ţigara la coşul de gunoi) şi preocuparea pentru lezarea calității de polițist sau a imaginii sale. În consecință, instanța conchide că inculpatul a folosit forța în mod nejustificat și disproporționat, în vederea imobilizării și încătușării victimei, iar mai apoi a introdus-o în autoturismul de serviciu, pe drumul spre secţia de poliţie aplicându-i lovituri în zona toracelui şi în zona inghinală”, precizează magistrații.

Astfel, instanța a observat că „persoana vătămată s-a aflat sub controlul exclusiv al organelor de poliție, iar în urma acțiunilor inculpatului, a suferit leziuni traumatice însemnate, constatate prin acte de natură medicală. Or, în atare situații, în lipsa furnizării unor motive adecvate ori explicații plauzibile, neutilizarea mijloacelor de înregistrare din dotare are aptitudinea de a oferi credibilitate tezei promovate de persoana vătămată, împreună cu toate mijloacele de probă analizate”.







Instanța a luat în considerare și faptul că actele de violență ale polițistului din Cluj-Napoca au fost săvârșite în urma înfrângerii opoziției victimei de a părăsi autovehiculul identificat, prin folosirea anterioară a unor alte mijloace coercitive (forță fizică și spray iritant-lacrimogen), astfel încât victima se afla, deja, într-o situație de vulnerabilitate, posibilitatea de a opune din nou rezistență ori de a reprezenta un pericol fiind mult diminuată.