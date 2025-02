Percheziții la șeful de campanie al lui Călin Georgescu și la sediul Asociației "Pământul Strămoșesc"

Anchetatorii efectuează marți percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu, printre cei vizați fiind și șeful lui de campanie, Radu Pally.







Călin Georgescu a confirmat, într-un mesaj pe Facebook, că au loc descinderi și la sediul Asociației 'Pământul Strămoșesc'', unde fostul candidat la prezidențiale este membru fondator.







'Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida - nu putem fi îngenunchiați! Actualizare: Noi vrem Binele și ei ne vor Răul. Același lucru s-a întâmplat și la sediul Asociației 'Pământul Strămoșesc', tot în această dimineață', spune Georgescu în mesaj.







Conform unor surse judiciare, perchezițiile sunt efectuate în cadrul dosarului deschis în luna decembrie 2024 de Parchetul General, care se referă la posibile încălcări ale legislației în campania electorală a lui Călin Georgescu.







Descinderile au fost confirmate indirect și de Poliția Română, într-un comunicat în care IGPR respinge acuzațiile lui Georgescu de politizare a activității polițiștilor.







'Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de Parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. Toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale, se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului', informează un comunicat al IGPR, informează Agerpres.