Tratamente faciale care nu lasă timpul să-şi pună amprenta pe chipurile noastre

Toată lumea îşi doreşte să fie în formă cât mai mult timp și să aibă un aspect tânăr și frumos. Din nefericire, trecerea timpului își pune amprenta asupra tuturor și înaintarea în vârstă sau anumite defecte dobândite pot avea influenţe negative asupra noastră, ducând, în unele situații la afectarea laturii psiho-emoţionale a indivizilor, prin instalarea anumitor complexe.„Deşi ne naştem frumoşi, la un moment dat în viaţă, pot apărea leziuni ale pielii, care pot fi eliminate, în prezent, prin noi metode de tratament, astfel încât rezultatele să fie cât mai bune şi cât mai rapide. În plus, pentru dermatologi, dermatocosmetica a apărut pentru a îmbunătăţi aspectul pielii afectate de unele boli, cum ar fi acneea, hiperpigmentările feţei, alopeciile, cicatricile de diferite etiologii etc. O altă categorie de terapii este reprezentată de tratamentele antiaging, asigurând un aspect mai plăcut pielii care începe să fie afectată de trecerea anilor, apărând ridurile, scăderea tonusului etc şi nu numai”, a declarat dr. Mărioara Axinciuc, medic primar dermato-venerice.Specialistul a precizat că aplicarea tratamentelor se face, însă, numai după ce pacientul este investigat de către specialişti, individual, în funcţie de nevoile pacientului şi de toleranţele sale. Spre exemplu, fiecare pacient este examinat individual şi se stabileşte un plan de tratament care poate cuprinde diferite metode: mezoterapie (aplicarea locală a unor substanţe cu vitamine, acid hialuronic, oligoelemente), peeling chimic (aplicarea unor soluţii care produc înlocuirea straturilor superficiale ale pielii), stimularea producţiei de colagen (prin metoda microneedeling) şi, desigur, injecţii cu toxină botulinică.În plus, pacienţii care experimentează astfel de tratamente se pot bucura de rezultate rapide şi de durată. La unele tratamente, rezultatele se văd chiar de la prima şedinţă.„Rezultatele pot fi imediate, în cazul toxinei botulinice, a filler-ului de buze, iar la mezoterapie, Dermapen şi peeling, se obţin rezultate foarte bune, dar, de obicei, este nevoie de mai multe şedinţe, în funcţie de fiecare pacient. Să nu uitam că, vrem sau nu, faţa este cartea de vizită a fiecăruia şi putem să fim mai frumoşi şi, totodată, naturali”, a adăugat medicul.Pentru a căpăta un aspect întinerit se poate opta pentru Dermapen, un tratament ce foloseşte un dispozitiv bazat pe tehnologia cu microace, care, prin deplasarea pe suprafaţa pielii, stimulează producţia naturală de colagen şi realizează canale fine în piele. Aceste canale permit pătrunderea cu până la 80% mai mult a substanţelor nutritive, îmbunătăţind procesul de reparare şi refacere a suprafeţei pielii.Totodată, tratamentul se foloseşte pentru tratarea cicatricilor chirurgicale sau provocate de acnee, pentru rejuvenarea facială, atenuarea ridurilor, a porilor măriţi, a vergeturilor, întinderea şi reîntinerirea pielii şi în tratarea alopeciei. Procedura durează maxim o oră. Dermapen-ul asigură, practic, pătrunderea substanţelor active în profunzimea pielii şi împreună cu stimularea producţiei de colagen şi eliberarea de factori de creştere contribuie la repararea ţesuturilor afectate şi regenerarea pielii.