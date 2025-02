Urzica este utilă împotriva inflamației și în tratamentul gutei

Deși este o plantă a cărei atingere produce înroșirea, iritația și inflamarea pielii, însoțită de mâncărimi, usturime și senzație de disconfort, urzica este folosită încă din cele mai vechi timpuri pentru a trata diverse afecțiuni. Potrivit specialiștilor, această plantă înțepătoare care se găsește peste tot în lume se poate consuma și sub formă de suc, precum și sub formă de ceai. Atât frunzele, cât și rădăcina de urzică furnizează foarte mulți nutrienți, printre care se numără: vitaminele A, C, B și K, minerale precum calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu și sodiu, acizi grași, toți aminoacizii esențiali, diferiți pigmenți, precum betacaroten, luteină etc.Se pare că persoanele care suferă de diverse forme de artrită pot beneficia de proprietățile antiinflamatoare ale urzicii, dar este nevoie de mai multe cercetări pentru a emite o concluzie clară. Conform cercetărilor, urzica este utilă împotriva inflamației, atât dacă se masează locul respectiv cu o cremă de urzici de la farmacie, cât și dacă se consumă suc de urzică. Mai mult decât atât, s-a demonstrat că ceaiul de urzică contribuie la tratamentul gutei și reduce la minimum simptomele artritei reumatoide.