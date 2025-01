Ceapa verde este un aliment potrivit în curele de slăbire

Considerată un super aliment pentru numeroasele beneficii pe care le primesc cei care o consumă, ceapa verde îi furnizează organismului toți nutrienții necesari. Este bogată în fibre și carbohidrați, dar și vitamine și minerale, printre care vitaminele A, B, C și E, magneziu, fosfor, zinc, calciu, potasiu, crom, iod și cupru. De asemenea, ea conține acid folic și carotenoide. Mai mult decât atât, fibrele pe care le conține, precum și faptul că are puține calorii fac din ceapa verde un aliment potrivit pentru curele de slăbire. Aceasta poate fi consumată atât crudă, în salate, ca topping-uri pentru sandwich-uri și piureuri, cât și gătită în diverse preparate. Întrucât are un miros specific, care se simte ulterior în respirație, după consumul de ceapă verde se recomandă mestecarea unor verdețuri ca pătrunjel sau leuștean, care pot atenua mirosul respectiv. Lămâia sau sucul de lămâie pot avea un rol asemănător, dacă sunt consumate după ceapă verde. Potrivit specialiștilor, una dintre cele mai importante substanțe pe care ceapa verde o conține este quercetina, care are proprietăți anticancerigene. În același timp, consumul de ceapă verde contribuie la întărirea sistemului imunitar, ceea ce înseamnă că poate ține multe boli la distanță.