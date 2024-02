Rejuvenarea facială cu Laserul CO2 vă ajută să ştergeţi câţiva ani de pe chip

Am intrat în luna martie, iar martie este despre natură, despre frumusețe, despre renaștere, despre trezirea la viață dar, totodată, este despre femei, fie ele mame, iubite, surori, mătuși sau bunici. Și cum toate vor să fie frumoase și tinere, pot opta pentru diferite proceduri cosmetice, care le vor ajuta să şteargă câţiva ani de pe chip.Aveți nevoie de o schimbare? Aceasta trebuie să înceapă, în primul rând, cu aspectul dumneavoastră fizic. Experţii în tratamente estetice vă sugerează, de data aceasta, o procedură de rejuvenare facială cu laser CO2. Aceasta este indicată și în cazul în care pielea are o textură sau un aspect neuniform, dacă vă confruntaţi cu riduri fine sau chiar profunde, dacă aveți cicatrici provocate de acnee, pete pigmentare, pori mult prea dilataţi. Acest laser CO2 fracționat este un tratament utilizat în domeniul estetic pentru rejuvenare, având la bază principiul stimulării sintezei de colagen de la nivelul pielii. Alte motive pentru alegerea laserului, susține Cerasela Brumă, specialist în înfrumusețare sunt: rejuvenarea pielii fotoîmbătrânite: riduri, modificări ale texturii, laxitate, pete maronii;tratamentul pielii mâinilor îmbătrânite; tratamentul cicatricilor post-acneice şi post-chirurgicale; tratamentul vergeturilor; tratament anti-rid; tratează pielea afectată de acţiunea nocivă a soarelui; diminuează ridurile din jurul ochilor şi gurii, precum şi laxitatea din zona pleoapelor inferioare; acţionează asupra ridurilor dintre sprâncene; este eficient şi atunci când apar schimbări ale pigmentului pielii, apariţia de pete maronii.Beneficiile includ: rejuvenarea feței, prin stimularea formării de colagen, reducerea ridurilor, modificărilor texturale și a laxității pielii asociate îmbătrânirii și expunerii la soare, tratarea feței dorsale a mâinilor îmbătrânite, eliminarea cicatricilor post-acneice sau post-chirurgicale. De asemenea, puteți reduce aspectul vergeturilor și combate ridurile periorale și periorbitale.La ora actuală, laserul CO2 este o procedură adoptată în multe cabinete de beauty, care se folosește de tehnologie de ultimă generație, înlocuind, astfel, metodele chirurgicale clasice (bisturiu, electrocauter) pentru cele mai fine operații, cu ajutorul unui scanner computerizat. În combinație cu scannerul se livrează energia laserului într-o formă fracționată pentru realizarea faimoasei proceduri de „skin resurfacing” (reîntinerirea pielii prin refacerea suprafeței acesteia – reducerea ridurilor, liniilor sau a pigmentației, retexturarea și revitalizarea pielii).Mai mult decât atât, în comparație cu tehnicile chirurgicale clasice sau electrocauterizarea și diatermocoagularea, această tehnologie asigură o difuzie termică foarte mică, lăsând intact țesutul din jur. Astfel, se asigură o vindecare mai rapidă, efecte nedorite minime, inflamație și sângerare reduse și durere post-intervențională limitată. Tehnica laser CO2 este, de asemenea, preferată la pacienții cu leziuni multiple sau cu întindere mare, situate în zone greu abordabile, la purtătorii de pacemaker (simulator cardiac) ori la cei la care este contraindicată anestezia.Ca urmare, existența de zone tratate alternând cu zone netratate ale pielii va însemna o vindecare rapidă, iar efectul va fi renivelarea ridurilor fine, tonifierea pielii prin producție masivă de colagen, eliminarea leziunilor de pigmentare, a cicatricilor și a porilor dilatați.Precizăm că procedura se efectuează sub anestezie topică, sub formă de cremă pentru ameliorarea disconfortului local, iar pentru refacerea suprafeței pielii se folosește un instrument care se trece deasupra pielii și care emite pulsații scurte de lumină intensă. După aproximativ două săptămâni de la tratament, noul strat de piele sănătoasă începe să se formeze, rezultatele fiind de lungă durată.