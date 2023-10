Petele pigmentare pot fi eliminate cu uşurinţă şi fără durere

De fiecare dată, an de an, toamna se numără petele hiperpigmentare. Pentru că da, a fost vară, ne-am expus la soare, radiaţiile UV fiind motivul care ne-a cauzat coloraţii pe piele. Dar ştiaţi că şi vârsta înaintată vine la pachet cu pete? Mai mult decât atât, schimbările hormonale pot fi şi ele un factor important? Ca să nu mai spunem despre tratamentele cu acizi realizate incorect, anticoncepţionalele sau semnele postacneeice.Din categoria leziunilor pigmentare fac parte şi pistruii, petele cafe au lait, lentiginele, melasma, semnele de bătrânețe etc. De aceea, este esențială diagnosticarea lor corectă de către medicul dermatolog. În cazul în care vă confruntaţi cu pete, specialiştii vă vor recomanda fie tratamente locale, fie proceduri mai avansate. Potrivit Ceraselei Brumă, specialist în înfrumuseţare, în fază iniţială, se pot avea în vedere tratamente topice pentru depigmentare, dar mai ales peelinguri. Spre exemplu, o exfoliere cu acid mandelic vă va uniformiza nuanţa tenului, fiind o procedură ce poate fi realizată în orice anotimp. Dacă petele sunt mai proeminente, atunci peelingurile chimice sunt soluţia salvatoare, mai ales acum că tot a venit sezonul lor.Dacă tratamentele topice nu au fost îndeajuns pentru petele hiperpigmentare, înseamnă că se trece la nivelul următor: procedurile laser. Vorbim despre tehnici mai avansate, cu o eficiență crescută, care se recomandă în cazul leziunilor pigmentare situate mai profund la nivelul pielii. Leziunile pigmentare dermice au, în general, o rezistență crescută la alte tipuri de tratamente și necesită o țintire focusată.Laserul Picoway, recunoscut şi pentru capacitatea sa de a scoate tatuaje, este o opţiune cu care sigur nu veţi da greş. Specialiştii decid lungimea de undă optimă a laserului, pentru ca orice tip de pată să fie eliminată cu succes, într-un număr determinat de şedinţe, realizate la intervale regulate de timp, în funcţie de evoluţie.„Tehnologia patentată a acestui tip de laser elimină petele pigmentare, fără să afecteze țesuturile înconjurătoare. O altă procedură, extrem de eficientă, minim invazivă, este tratamentul cu Dermapen, care presupune spargerea vechiului țesut cu ajutorul unor microace. Astfel, leziunile produse, deşi nu sunt vizibile cu ochiul liber, stimulează extraordinara capacitate de vindecare a organismului uman. Rezultatele procedurilor cu Dermapen merg dincolo de eliminarea petelor, stimulând producția de colagen şi elastină, fiind un excelent tratament antiaging. Să nu uităm nici de la Laserul CO2, care, datorită undei precise, ţinteşte pigmentările chiar și în zone foarte delicate ale pielii, precum gâtul, pleoapele sau zona buzelor. În concluzie, veştile sunt bune! În zilele noastre, soluţii se găsesc pentru orice problemă a pielii, mai ales pentru petele hiperpigmentare”, a precizat specialistul.