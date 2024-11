Peste 1.900 de persoane puse în arest la domiciliu sau control judiciar, în octombrie

Peste 1.900 de persoane au fost puse, în luna octombrie, în arest la domiciliu sau în control judiciar de către organele judiciare, în urma acţiunilor desfăşurate de Poliţia Română.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române transmis duminică, în perioada 1 - 31 octombrie, au fost puse în supraveghere 1.968 de persoane, faţă de care organele judiciare au dispus măsuri preventive.Dintre acestea, faţă de 444 de persoane a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, faţă de 1.522 de persoane - măsura controlului judiciar, iar faţă de două persoane - măsura controlului judiciar pe cauţiune, menţionează sursa citată.IGPR precizează că, la sfârşitul lunii octombrie, se aflau în supraveghere 15.369 de persoane cu măsuri preventive, dintre care 2.082 - în arest la domiciliu, 13.262 sub control judiciar, iar 25 sub control judiciar pe cauţiune.În cazul măsurilor de control judiciar pe cauţiune, valoarea totală stabilită de către organele judiciare este de 430.000 de euro şi 609.000 de lei.Poliţia Română verifică periodic modul în care persoanele puse sub supraveghere judiciară îşi respectă obligaţiile, iar în cazul încălcării acestora sesizează instanţa competentă, mai precizează IGPR.