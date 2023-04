Polițiștilor nu le-a mai fost decontată naveta de luni bune. „Iată un motiv pentru care vrem dreptul să facem grevă!”

Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual atrag atenția că „se tergiversează nepermis de mult acordarea drepturilor financiare pentru transport, existând angajatori/ordonatori de credite, la nivel central și teritorial, care nu au acordat sumele cuvenite, în baza legii, chiar și de șapte luni”.Sumele alocate pentru decontarea transportului ar trebui acordate lunar, dar nu se întâmplă astfel, fiind mulți polițiști care nu au mai primit acești bani de luni bune.„Am anticipat această problemă, fapt pentru care, de mai multe ori, am intervenit la MAI, în acest sens, inclusiv în scris, solicitându-i chiar și ministrului Afacerilor Interne, în calitate de conducător al instituției și ordonator principal de credite, să identifice soluții de remediere a situației.Deși sumele prevăzute în legislație trebuie plătite lunar, de peste o jumătate de an colegii noștri pun bani din buzunarul propriu pentru navetă, adică pentru a se putea deplasa la timp la serviciu, în interesul statului, unii și pe distanțe de peste 100 km, zilnic, pentru îndeplinirea misiunilor încredințate.În tot acest timp, MAI ne transmite că are în vedere problema, dar în realitate nu face nimic pentru rezolvarea situației, deși se impune de urgență să impulsioneze și să clarifice activitatea comisiilor constituite la nivelul unităților angajatoare, pentru analiza rapoartelor vizând drepturile de transport, dar și să aloce la termen și în cuantumurile necesare sumele bugetare către ordonatorii de credite din subordine. Avem încă un motiv temeinic pentru care solicităm dreptul la grevă”, a transmis conducerea SNPPC.