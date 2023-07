Primarul Vergil Chițac, referitor la problemele semnalate în Palazu Mare: „Vrem să oprim ORIBILITATEA din acest cartier!”

Un grup de locuitori ai cartierului Palazu Mare s-a întâlnit, în după amiaza zilei de marți, 11 iulie, cu reprezentanții Primăriei Constanța, mai precis cu primarul Vergil Chițac, viceprimarul Ionuț Rusu și arhitectul șef Dan Leu. Grupul de locatari a fost format din inițiatorii și semnatarii petiției transmise autorității locale pe 22 iunie, prin care s-a cerut suspendarea Planului Urbanistic Zonal al cartierului Palazu Mare, documentat adoptat în 2011, care a permis ridicarea de blocuri cu un regim de înălțime de P+5 sau P+7, printre case.Primarul Vergil Chițac le-a spus oamenilor că este la curent cu problemele din acest cartier, ba chiar în urmă cu doi ani el a fost inițiatorul unui proiect de hotărâre prin care cerea același aspect, și anume suspendarea PUZ-ului respectiv, dar proiectul a „picat” la vot, în Consiliul Local.„Acum doi ani am făcut propunerea asta, însă, și mă adresez tuturor, nu este în regulă să amestecăm problemele cetățenești, firești, cu niște oameni care vor să aibă dividente politice pe această treabă”, a afirmat primarul, cu referire la faptul că USR a redactat un proiect de hotărâre depus în atenția Consiliului Local Constanța, după petiția transmisă de locuitori.„Ce vom face pe viitor? Eu voi primi raportul de la grupurile tehnice din primăriei, pe marginea proiectului de hotărâre, căci așa spune legea, îl vom ridica în transparență decizională, precum și avizele de la direcțiile de urbanism și juridică, după care propunerea acelor consilieri vor fi supuse votului. Vom vedea cum se va vota. Însă, vă rog să aveți în vedere: este posibil ca acest proiect să aibă inconsistență juridică. Dvs. Veți crede că vi s-a făcut un bine, dar în realitate nu. El poate fi atacat de orice persoană fizică, ce are alte interese acolo și să câștige. Suntem acum în situația în care am mai promovat și au fost votate proiecte de consiliul local cu suspendarea PUZ-urilor, de exemplu în Veterani. Instanța ne-a respins. Noi trebuie să învățăm din ceea ce am făcut până acum. Lăsați-ne să gândim, pe noi cei din primărie, o formă juridică, astfel încât să fie de termen lung, nu vrem să ne fie respins la primul termen în instanță”, a arătat primarul Verghil Chițac.Astfel, acesta a arătat că soluțiile ar putea să fie suspendarea PUZ-ului, dar printr-o măsură eficientă sau adoptarea unui nou PUZ, care este în prezent în lucru.„Să găsim o formă legală de suspendare, căci aceasta mi se pare ilegală sau să adoptăm un nou PUZ, pentru care termenul este iunie anul viior”, a precizat Chițac, adăugând: „Vrem să găsim o soluție legală pentru a termina oribilitatea asta! Dacă ar fi după mine, i-aș muta pe toți!”Propunerile primarului nu au fost pe placul locuitorilor, care se tem că până la anul se vor ridica mult mai multe blocuri decât sunt în prezent. „Noi vrem suspendarea PUZ-ului, pentru că dacă așteptăm până la anul s-ar putea să nu mai fie locuri de făcut blocuri. E precum în cazul unui cancer, când trebuie o intervenție imediată. Noi avem un cancer în cartier și de aceea insistăm pe suspendarea PUZ-ului cu orice preț, nu ne interesează că va fi atacat ulterior. Nu avem nici timp și nici răbdare pentru a face lucrurile altfel”¸a arătat Ionuț Pîrvu, inițiatorul petiției transmise primăriei.Locuitorii au mai expus primarului și viceprimarului și problema străzilor care nu au lățimea necesară, a canalizării subdimensionate – din cauza blocurilor ridicate în ultimii ani, a mizeriei lăsate de proprietarii din aceste imobile. Primarul a promis că va da telefonul său personal locuitorilor, iar la sesizarea acestora va fi trimisă Poliția Locală pentru a lua măsurile legale.De precizat că, potrivit primarului Vergil Chițac, problema străzilor prea înguste este întâlnită în mai multe cartiere ale Constanței, respectiv Palazu Mare, Tomis Plus, Veterani și Compozitori.