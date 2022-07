Raed Arafat, premiat în Emiratele Arabe Unite pentru munca în pandemie

"Am fost onorat să primesc premiul “Waterfall Global Award for Health Sectors” pentru munca depusă în dezvoltarea sistemului de urgenţă, precum şi pentru activitatea desfăşurată pe durata pandemiei.



Nu consider acest premiu unul cu titlu personal, ci unul dedicat tuturor colegilor mei alături de care particip la salvarea vieţilor în sistemul de urgenţă, precum şi în toate activităţile dedicate combaterii pandemiei de COVID-19 şi efectelor ei din ultimii doi ani.



Dezvoltarea sistemului integrat de urgenţă durează de ani de zile şi implică efortul multor colegi din sistemul sanitar, dar şi din alte sectoare, cum ar fi cel al situaţiilor de urgenţă, cel de salvare montană precum şi cel al aviaţiei. Totodată, nu trebuie uitat că pe durata pandemiei o muncă imensă a fost depusă de mai multe specialităţi medicale care au încercat să salveze cât mai multe persoane aflate în stare critică.







Tot ieri, alături de cei 14 medici câştigători al premiului, am fost primiţi de Alteţa Sa Preşedintele Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan şi de Lt. General, Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-prim ministrul şi ministrul de interne.



Totodată la ceremonie au participat membri ai juriului şi Preşedintele Adunării Parlamentare Mediteraneene Excelenţa sa dl. Gennaro Migliore.



De asemenea vreau să le mulţumesc celor care m-au propus şi celor care m-au ales pentru încrederea acordată!

