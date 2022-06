Raed Arafat vrea centură de siguranţă obligatorie şi pentru gravide: "Nu înţeleg de ce sunt scutite!"

Raed Arafat a fost invitat conferinţa internaţională „Comportamentul uman în siguranţa rutieră 2022”, unde a vorbit despre numărul crescut de accidente rutiere a crescut din ultimii an, dar şi de cât de important este ca şi femeile gravide să poarte centrua de siguranţă.



"De ce scutim gravidele să poartă centura? Pentru că centura nu se poartă peste burtă, se poartă peste bazin, sub burtă. O gravidă care va lovi cu burta bordul mașinii, care nu are centură, cu siguranță, cel puțin pierde sarcina, dacă nu se pierde complet și ea dacă iese din parbriz sau ceva. Deci, faptul că am scutit gravidele era un lucru inexplicabil și nu înțeleg de ce scutim gravidele de a purta centură. Zice că afecțiuni medicale care necesită scutire de centură.



Vreau cineva să-mi spună o singură afecțiune medicală care scutește de portul centurii. Mai mult, vreau să vină cineva să-mi arate dacă altă țară europeană are scutire de gravide, sau dacă majoritatea țărilor europene au așa ceva.







Vom avea primii 700 de conducători auto din serviciile de ambulanță, 2.400 de pompieri de pe mașinile SMURD-ului, dar și de pe camioanele de intervenție la incendii, care vor fi instruiți pe conducere preventivă", a declarat Raed Arafat.

Raed Arafat nu înţelege de ce femeile însărcinate sunt scutite de portul centurii de siguranţă. Şeful DSU susţine că centura nu afectează în mod negativ sarcina, ci din contră, în caz de accident o poate salva. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei dezbateri pe siguranţa rutieră, potrivit Antena3.ro