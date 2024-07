Reacţia femeii de 42 de ani, care ar fi mușcat un copil, pe o plajă din Năvodari. "Nu sunt o nebună..."

Femeia de 42 de ani, din Galați, acuzată că ar fi muşcat un copil de șase ani pe plajă, după ce acesta ar fi stropit-o cu apă în timpul unei şedinţe foto, a explicat cum s-a petrecut incidentul.

În urmă cu câteva zile, părinții unui copil de șase ani au sunat la 112 să reclame că o femeie le-ar fi agresat copilul, în timp ce se aflau pe plajă.Potrivit martorilor, femeia făcea poze unei prietene cu telefonul mobil pe malul mării, moment in care băiețelul ar fi stropit-o cu apă. Gălățeanca i-ar fi cerut să înceteze, dar copilul ar fi continuat să o stropească. S-ar fi dus spre el, iar copilul ar fi fugit. Femeia nu s-ar fi lăsat și ar fi fugit după el, iar când l-ar fi prins, l-ar fi smucit puternic, l-ar fi zgâriat și l-ar fi mușcat de o mână. Incidentul șocant a avut loc pe o plajă din Năvodari-Mamaia Nord, scrie adevarul.ro„Copilașul se juca pe plajă, așa obraznic cum se joacă cei mici, și eu eram pe plajă și făceam o ședința foto profesională, pentru o școală de dans. Nu făceam niște poze. Băiețelul a venit și mi-a dat de 2 ori jet-uri în față, cu un pistol mai mare cu un jet puternic. Părinții sunt problema, din punctul meu de vedere, pentru că nu s-au ocupat de el, nu l-au supravegheat. El stătea de ceva timp la malul mării și se juca singur și atunci eu am alergat după el să îl prind, să îl duc părinților. Am căzut peste copil, și l-am zgâriat, după care l-am strâns, cred. Pur și simplu eu când am căzut s-au întâmplat toate astea, dar de mușcat nu este cazul. Avem un avocat. Să vedem ce o să se întâmple. Mie îmi pare rău pentru copilaș. Clar nu sunt o nebună, lucrez cu oamenii de 20 de ani”, a declarat femeia, la Antena 3 CNN.Polițiștii au deschis în acest caz un „dosar penal pentru lovire și alte violențe”.„La data de 30 iunie, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Năvodari au fost sesizaţi de un bărbat, de 38 de ani, cu privire la faptul că fiul său, de 6 ani, ar fi fost agresat fizic, pe plajă, de o femeie necunoscută. În scurt timp poliţiştii au identificat-o pe persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv o femeie, de 42 de ani”, au precizat IPJ Constanța.Copilul de șase ani a fost dus la medicină legală, iar acum oamenii legii așteaptă certificatul specialiștilor.