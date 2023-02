Salvatori cu câini vor fi trimiși în ajutor în Turcia, alături de bunuri de strictă necesitate de la rezervele de stat

Luând în considerare acțiunile autorităților române de monitorizare continuă a situației aflate în dinamică în Republica Turcia, puternic afectată de cutremure și, totodată, în baza comunicării permanente avute cu autoritățile turce, care solicită în continuare asistență internațională prin intermediul mecanismului european de protecție civilă, mai precis, nevoia de echipe de căutare-salvare, în vederea sprijinirii eforturilor de combatere a efectelor negative ale seismelor, miercuri, 8 februarie, cu aprobarea președintelui României, Klaus Iohannis, premierul Nicolae-Ionel Ciucă a convocat, în sistem hibrid, Comitetul Național pentru Situații de Urgență.Hotărârea nou adoptată prevede suplimentarea acordării de asistență internațională pentru Republica Turcia care constă în mobilizarea și trimiterea unei noi echipe RO-USAR a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. De asemenea, s-a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de strictă necesitate, pentru utilizarea acestora de echipa de căutare salvare urbană care desfășoară acțiuni de intervenție pe teritoriul Republicii Turcia în cadrul mecanismului de asistență umanitară internațională.S-a mai aprobat abilitarea Ministerului Apărării Naționale de a desfășura misiuni pentru transportul personalului, mijloacelor și echipamentelor altor state care acordă sprijin Republicii Turcia sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii, care nu dispun de aceste capabilități, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.Alături de personalul specializat de căutare-salvare RO-USAR, din cadrul IGSU, la misiune vor participa și doi medici și doi asistenți din cadrul UPU-SMURD București (ca parte integrantă INSARAG), personal specializat cu echipe canine format din patru reprezentanți cu sprijin canin din cadrul Clubul Câinilor Utilitari, respectiv, doi ofițeri de legătură din cadrul DSU.Pe parcusul nopții, echipei RO-USAR care se află în Turcia i-a fost repartizată o nouă zonă de intervenție în partea de Nord-Vest a orașului Antakya, iar în urma acțiunilor de căutare desfășurate a fost identificat un bărbat de aproximativ 40 ani, cu un membru inferior prins sub o grindă de beton. Victima a fost recuperată în viață, în jurul orei 05.45 (ora locală). În această locație au mai fost identificate, până în prezent, încă două persoane decedate.Miercuri, salvatorii români au executat o altă misiune, în aceeași zonă, pentru extragerea unei persoane de sex masculin, de aproximativ 16 ani, prinsă sub elemente de construcție prăbușite. Membrii echipajului au executat manevre pentru realizarea unui culoar de pătrundere către victimă. Din informațiile primite, în această locație ar fi cel puțin două persoane decedate.Salvatorii români se află în permanentă legătură cu autoritățile turce, reprezentanții AFAD (Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor și a Situațiilor de Urgență) fiind cei direct responsabili în a desemna zona de acțiune a intervenției echipelor venite în sprijin.