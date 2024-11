Scandal acasă la Silviu Prigoană. Adriana Bahmuţeanu a chemat Poliția

A fost scandal acasă la omul de afaceri Silviu Prigoană, după anunţul morţii acestuia. Fosta soţie, Adriana Bahmuţeanu a chemat poliţia pentru a lua copiii de acolo. Potrivit autorităţilor, atât poliţia, cât şi reprezentanţii DGASPC fac verificări în aceste momente.







Silviu Prigoană a murit în timp ce se afla într-un restaurant din Bran. Potrivit informaţiilor medicale, el ar fi suferit un stop cardio-respirator din cauza unor probleme de sănătate mai vechi.







Bogdan Pascu, administrator de pensiune: "Silviu Prigoană e client de-al nostru fidel. Era săptămânal la noi la masă. Se pare că a suferit un atac cerebral. A sosit la masă. După câteva minute i s-a făcut rău. Am sunat la 112, ambulanța a ajuns destul de repede".







Medicii au încercat să-l resusciteze minute în şir însă fără succes.







După vestea morţii, fosta soţie, Adriana Bahmuţeanu, împreună cu care Prigoană avea doi băieţi a mers la casa omului de afaceri să-și recupereze copiii.







Adriana Bahmuțeanu: "Nu mi s-a permis accesul în domiciliu, am chemat poliția, DGASPC. Omenește vorbind, ar fi fost să mă primească în casă să ne plângem durerea, nu am fost primită, nu am reușit să vorbesc cu copiii", transmite Antena 3 CNN.







Silviu Prigoană ar fi împlinit 61 de ani în decembrie. Era cunoscut pentru implicaţiile sale în lumea business-ului. A fost practic cel care a pus pe picioare mai multe posturi de televiziune. De altfel, între 2008 și 2012 a fost deputat din partea Partidului Democrat Liberal, iar apoi a candidat la Primăria Generală a Capitalei, însă a fost învins de Sorin Oprescu. Numele lui Silviu Prigoană a fost legat de numeroase scandaluri conjugale cu Adriana Bahmuţeanu.