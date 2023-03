SCENE EMOŢIONANTE ÎN TIMPUL INCENDIULUI dintr-un bloc din Constanţa: "Eu am o fetiță și, azi, am salvat din foc tot o fetiță"

Citeşte şi FOTO-VIDEO / MOMENTE DE PANICĂ LA CONSTANŢA! Arde un apartament! Pompierii scot oamenii de urgenţă











sursa foto: ISU Constanţa Facebook

"Nimeni nu rămâne în urmă!Intervenție emoționantă a pompierilor militari constănțeni care au salvat doi copii dintr-un bloc inundat cu fum după ce într-un apartament situat la etajul al doilea a izbucnit un incendiu.- „Ajutor, ajutor! Nu știu unde sunt! E cineva? Este cineva....“, sunt plânsetele unei fetițe care nu părea să aibă mai mult de 12 ani.- „Stai liniștită. Sunt aici, cu tine, sunt pompier. O să te ajut, dar te rog să te liniștești și să mă asculți cu mare atenție“.Din fumul dens abia dacă se putea distinge silueta colegului nostru, Emilian. A îmbrățișat-o pe fată, i-a pus masca pe față și a coborât-o cele trei etaje până la ambulanță. Copila era atât de speriată încât, deși se afla în siguranță, abia și-a desprins mâinile din jurul gâtului acestuia. Îl strângea cu putere și tremura.Două etaje mai sus față de locul în care a fost găsită copila, Marian încerca să liniștească un băiețel.- „Nu pot să merg. Nu pot să mă mișc. Am piciorul în gips“...- „E în regulă. De asta sunt aici. Ai încredere în mine și o să fie bine“Emilian și Marian sunt comandanți de echipaje și părinți la rândul lor – Emilin are o fetită în vârstă de 6 ani, iar Marian are un băiat de 12 ani. „Ne-am gândit la proprii noștri copii când am intrat în bloc. Știam că sunt și minori acolo și trebuia cu orice preț să intrăm cât mai repede pentru a executa misiunea de căutare/salvare. Eu am o fetiță și, azi, am salvat din foc tot o fetiță, iar Marian are un băiat. A scos pe brațe, în siguranță, un băiat puțin mai mic decât al lui. A fost și acesta un semn....o coincidență....A fost emționant și ne bucurăm că am putut să îi predăm teferi colegilor de la SMURD și SAJ“, a spus Emilian.Cei doi sunt pompieri militari din anul 2006.Felicitări, tuturor colegilor, pentru tot ceea ce faceți zi de zi!• Totul s-a petrecut astăzi, în timpul unei intervenții la un incendiu ce a izbucnit într-un apartament din cartierul Faleză Nord. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, 16 persoane fiind evacuate de pompieri, iar alte 11 au reușit să se autoevacueze. Colegii noștri au scos din două apartamente inundate cu fum și trei căței", este postarea salavtorilor constănţeni.