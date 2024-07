Schimbări majore pentru cei care vor să obțină permisul auto. „Vorbim despre noi reguli”

În viitorul apropiat, un tânăr de 17 ani ar putea conduce un TIR, iar unul de 19 ani, un autocar. Asta cu anumite condiții. Directiva care stabilește reguli noi pentru obținerea permisului auto, dar și pentru feul în care vom circula pe șosele, va fi aplicată pe tot teritoriul UE în următorii ani. Aceasta introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani de la luarea examenului și va exista o regulă de toleranță zero pentru șofatul în stare de ebrietate. Despre toate acestea a vorbit Adina Vălean, la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN.Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi: Acum am propus la nivel european și eu sper că urmează, odată cu implementarea, să beneficieze și România de noi reguli privind acordarea permiselor de conducere, a pregătirii și a formării conducătorului auto. Citește mai departe...