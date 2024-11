Şi-a confundat fostul iubit şi i-a vandalizat maşina unui necunoscut. Iată care va fi pedeapsa femeii

Curtea de Apel București a condamnat definitiv o femeie la opt luni de închisoare cu suspendare, într-un caz neobișnuit.







În urmă cu doi ani, înainte de Revelion, a distrus o mașină cu un ciocan și a încercat să îi dea foc. Credea că se răzbună pe iubitul ei cu care se certase, doar că orbită de furie, a făcut praf altă mașină.

Incidentul s-a petrecut în ultima zi a anului 2022. Un bucureștean care se pregătea să plece din țară și-a găsit atunci mașina vandalizată.







Luneta fusese spartă, capota era plină de lovituri, iar interiorul mirosea a benzină. Pe lângă maşină, şoferul ghinionist s-a mai trezit și cu alte probleme.







Marius Cătălin Mardale, Păgubit: „Când am coborât la mașină, un haos. Toată mașina spartă, geam, parbriz, luneta, oglinzile, toată mașina lovită, turnată benzină, motorină. M-am speriat pentru că am crezut că cineva îmi vrea răul, iar după, la o săptămână, după ce am anchetat și am văzut că e o doamnă și nu un domn, au început probleme în relație. Soția credea că am vreo legătură cu vreo altă fată. Și că a venit să se răzbune pe noi.”







Alertați de păgubit, care a început la rândul său o investigație, polițiștii au descoperit că stricăciunile au fost provocate de o femeie, pe care victima nici măcar nu o cunoștea.







Suspecta a fost prinsă o lună mai târziu, tot cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. A fost oprită în trafic în aceeași zonă, conducând aceeași mașină ca în noaptea atacului, doar că nu avea permis de conducere. Rușinată de grozăvia pe care o provocase, femeia a mărturisit că...







”Mă certasem cu soțul și am ieșit să mă liniştesc. Și am avut impresia că a venit să mă urmărească. Tatăl lui avea mașina asemănătoare ca detaliu, culoare identică, noapte, plus supărarea plus oboseala...A ieșit nenorocirea asta”.







După aproape doi ani de la incident, femeia de 45 de ani a fost condamnată definitiv la 8 luni de închisoare. Doar că, spre, deosebire de tribunal care a decis că locul ei este după gratii, Curtea de Apel București s-a arătat ceva mai îngăduitoare și i-a suspendat executarea pedepsei. Judecătorii au obligat-o totuși să muncească 120 de zile în folosul comunității. Fie la Poliția Locală, fie la o administrație publică de sector, relatează stirileprotv.ro