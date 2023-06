ȘOFER COLECȚIONAR de dosare penale: prins la volan, de mai multe ori, BEAT ȘI FĂRĂ PERMIS

Polițiștii din cadrul Secției 4 din municipiul Constanța au reținut un bărbat de 38 de ani, care a fost surprins de la multe ori la volanul unor autoturisme, sub influența alcoolului și fără a deține permis auto. Potrivit oamenilor legii, bărbatul este acuzat de comiterea a trei infracțiuni de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și două infracțiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.Astfel, la data de 4 aprilie, în jurul orei 05.50, acesta ar fi condus un autoturism, pe aleea Trotuș din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Ulterior, la data de 7 aprilie, în jurul orei 12.00, acesta ar fi condus un autoturism, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru perioada în curs și fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 23 iunie, în jurul orei 23.50, acesta ar fi condus un autoturism, pe strada Badea Cârțan din municipiul Constanța, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru perioada în curs și fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost reținut și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere legală.