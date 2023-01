Şoferi, bine de ştiut! Situaţia traficului, în această dimineaţă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt sesizate evenimente rutiere care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumuri naționale.Au fost semnalate porțiuni cu polei pe drumurile naționale și cele județene din județul Vaslui, fără a fi evenimente rutiere în desfășurare. Se acționează cu material antiderapant.Se circulă în condiții de iarnă, fiind depusă zăpadă de 1 cm pe partea carosabilă, în județul Gorj, pe DN 67C, între Novaci și Rânca.Este semnalată ceață, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Argeș, Bacău, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț și Prahova.De asemenea, este semnalată ceață pe autostrada A1 București-Pitești, vizibilitatea fiind redusă între 100-150 de metri, carosabilul fiind umed. Pe autostrăzile A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie, carosabilul fiind umed, iar pe autostrada A3 București-Ploiești carosabilul este umed, fără evenimente rutiere în desfășurare.Pe celelalte artere rutiere principale din țară se circulă pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și fără evenimente rutiere în desfășurare.Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum, să ia în considerare că distanța de frânare crește pe un carosabil umed sau alunecos, să-și asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă și geamuri laterale și să folosească luminile de ceață dacă se deplasează pe drumuri unde este prezent acest fenomen.Centrul Infotrafic: "Reamintim că pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă."