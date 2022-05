Şoferi, mare atenţie! Ceaţă la Constanţa! "Reduceți viteza, măriți distanţa de siguranță"

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră – 06:25 - pe autostrada A2 București - Constanța, între kilometrii 64 (Lehliu-Gară) – 212 (Constanța), sunt semnalate porțiuni cu ceață, vizibilitatea fiind redusă sub 250-300 de metri. Valorile de trafic sunt reduse pe ambele sensuri de deplasare.De asemenea, este semnalată ceață pe mai multe artere rutiere din județul Constanța, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri."Reduceți viteza, măriți distanţa de siguranță între autovehicule și evitați oprirea pe benzile de circulaţie sau pe banda de urgenţă!", este apelul Centrului Infotrafic.