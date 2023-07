Șoferiță DROGATĂ cu AMFETAMINĂ, depistată în stațiunea Mamaia

Polițiștii din cadrul Direcției Rutiere și Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale din Poliția Română, precum și polițiști din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au desfășurat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 spre 9 iulie, o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație, prin depistarea șoferilor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Acțiunea s-a desfășurat în municipiul Constanța, în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale la O.U.G. 195/2002, în valoare totală de peste 9.000 de lei, dintre care 3 pentru conducere sub influența alcoolului, iar restul pentru alte abateri. Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării, 10 permise de conducere și au fost constatate 7 infracțiuni la regimul circulației rutiere.Astfel, în jurul orei 03.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat o femeie, de 20 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, în stațiunea Mamaia, fiind sub influența substanțelor psihoactive.Aceasta a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la amfetamină. Ulterior, a fost condusă la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală.