Avram Iancu pornește într-o nouă cursă pe Rin pentru a sprijini aderarea României la Spaţiul Schengen

Bibliotecarul înotător, Avram Iancu va pleca, pe 16 iulie, într-o cursă pe întreg cursul fluviului Rin, într-o provocare de 35 de zile prin care şi-a propus să sprijine, prin mijloacele sale, aderarea României la Spaţiul Schengen.







Bibliotecarul din Petroşani va înota cei 1.032 de kilometri ai fluviului fără costum de neopren sau alte elemente ajutătoare, la fel ca atunci când a devenit primul om din lume care a reuşit să străbată fluviul Dunărea doar prin forţa braţelor.







„A venit timpul să mă întreb, din nou, ce anume pot să fac eu pentru ţara mea şi nu ce poate să facă ţara pentru mine. A sosit timpul pentru înotul principal al sezonului. Voi înota întregul curs al Rinului, de la începutul marcării kilometrice a fluviului, adică de la Vechiul Pod din Konstanz (Germania) şi până la vărsarea acestuia în Marea Nordului, în Olanda. În aproximativ 35 de zile de înot sper să reuşesc să străbat cei 1.032 de kilometri marcaţi ai acestui fluviu care străbate inima Europei”, a declarat luni înotătorul Avram Iancu.







El a arătat că întregul său efort va fi dedicat aderării României la Spaţiul Schengen, pentru că îşi doreşte ca românii să poată circula liberi prin Europa, de la Marea Nordului, până la Marea Neagră.







„Îmi doresc ca sutele de mii de români care se întorc în ţară de sărbători sau în concedii să nu mai stea la cozi kilometrice obositoare. Îmi doresc ca transportatorii români să nu mai piardă timp şi sume importante de bani prin graniţe inutile. România este în Europa! România este Europa!”, a precizat Iancu.







Startul pentru înotul pe Rin va fi dat pe 16 iulie, la ora 10,00, de la Podul Vechi din Konstanz, în prezenţa tuturor celor care doresc să participe la eveniment.







Acesta va fi observat oficial de către organizaţiile mondiale de înot în ape deschise. Observatorul oficial va fi instructorul de înot Radu Ileană din Alba Iulia, în vârstă de 37 de ani, cu o experienţă de 14 ani în predarea înotului la Deva şi Alba Iulia.







Avram Iancu va fi însoţit de un caiacist ca suport acvatic, dar şi de o echipă ce va circula pe teren. Evoluţia înotătorului va putea fi urmărită pe un sistem modern de livetraker.







Bibliotecarul Avram Iancu are la activ mai multe performanţe la înotul în ape deschise, ultima producându-se în luna mai, când a traversat înot Marea Galileii.







În vara anului 2017, sportivul din Petroşani a înotat întreg cursul Dunării, fără costum de neopren, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră.







În iulie 2022 a devenit primul român care a reuşit să traverseze înot Canalul Bristol, din Marea Britanie. În acelaşi an, Avram Iancu a obţinut titlul de „Performance of the Year” din partea Organizaţiei Mondiale de Înot în Ape Deschise - World Open Water Swimming Association (WOWSA), pentru că în anul 2021 a reuşit să înoate 26 de kilometri împotriva curentului pe Dunăre, într-un timp de 18 ore şi 30 de minute, o premieră mondială.







Printre reuşitele lui Avram Iancu se numără şi traversarea înot a Canalului Mânecii, în august 2016.