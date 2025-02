Studentul de la Teologie și Medicină care și-a măcelărit iubita condamnat la închisoare

Mirel, studentul la Medicină și Teologie în Timișoara, care și-a ucis cu brutalitate iubita care studia la aceeași facultate, și-a aflat pedeapsa: a fost condamnat, în primă instanță, la 25 de ani de închisoare, dar sentința nu este definitivă. De asemenea, acesta a fost obligat să plătească familiei victimei despăgubiri în valoare de 100.000 de euro.

Sentința a fost pronunțată vineri, 14 februarie, după mai multe amânări.







"Obligă inculpatul Dragomir Mirel Liviu la următoarele despăgubiri civile: la plata sumei de 35.035,3 lei către părțile civile M. A. E. și M. I. cu titlul de despăgubiri materiale; la plata sumei de 50.000 euro despăgubiri morale către partea civilă M. A. E., în echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de BNR la data plății; la plata sumei de 50.000 de euro despăgubiri morale către partea civilă M. I., în echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de BNR la data plății. (…) Obligă inculpatul Dragomir Mirel Liviu la plata către părțile civile M. I. și M. A. E. a sumei de 3.652,4 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare făcute de părți", se arată în minuta instanței.







Mirel Dragomir, tânărul din Caraș-Severin, student la Medicină și Teologie, și-a ucis iubita, în vârstă de 21 de ani, fără nicio urmă de regret. Tânărul a fost supus expertizei psihiatrice, iar medicii au prezentat raportul în acest caz. Experţii au stabilit că acesta a avut discernământ în momentul producerii crimei.







Andreea, de 21 de ani, a fost ucisă într-un apartament din Timișoara. Mirel, iubitul ei, a ucis-o cu o furie greu de imaginat. Pe corpul fetei, anchetatorii au descoperit nu mai puțin de 30 de lovituri de cuțit, în zona gâtului și a toracelui. Fata era aproape decapitată.







După ce a comis crima, iubitul Andreei s-a spălat, s-a schimbat de haine și a plecat acasă la părinți, în Caraș Severin. Acolo l-au găsit polițiștii după ce a fost anunțată crima la 112. La audieri, Mirel Dragomir, în vârstă de 23 de ani, student la Teologie și Medicină, a recunoscut fapta.







Andreea nu a avut nicio șansă în fața lui Mirel







Totul ar fi pornit din cauza geloziei, după ce tânăra i-ar fi spus iubitului său că vrea să încheie relația.

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc. A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine.

Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori", le-a spus Mirel anchetatorilor.







Două vieți tinere, curmate din gelozie







Raportul IML în cazul Andreei arată că aceasta a fost ucisă cu 30 de lovituri de cuțit și că ar fi încercat să se apere până la ultima suflare. Majoritatea loviturilor au fost la nivelul gâtului.







Andreea Morega avea 21 de ani și planuri mari pentru viitor. De câteva luni, era împreună cu Mirel Dragomir, student și el la Medicină, în vârstă de 23 de ani. Vineri seară, tânăra a fost găsită fără viaţă în apartamentul în care locuia împreună cu iubitul ei, sora și verișoara acestuia. Cazul tragic al Andreei și al lui Mirel Dragomir a șocat comunitatea din Timișoara, dar mai ales rudele și prietenii celor doi tineri.