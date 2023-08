Tatăl fetei de 16 ani care a murit după ce ar fi consumat un drog de tip cristal susţine că doza a fost foarte mare

Tatăl fetei de 16 ani care a murit în judeţul Neamţ după ce ar fi consumat droguri în casa unui tânăr susţine că doza care i-a fost administrată a fost foarte mare, încât a dus la deces, sau i-au fost date doze în mod repetat.







Bărbatul a povestit că a fost anunţat de ISU Neamţ de moartea fiicei sale.







“Am primit un telefon de la Inspectoratul de Urgenţă, prin care am fost anunțat că, copilul dumneavoastră e mort. La ora 3.13 minute am primit eu apelul. Am întrebat ce s-a întâmplat şi domnul de la ISU zice că era acasă la prietenul ei şi i s-a făcut rău, s-a pornit o hemoragie şi nu a mai putut fi resuscitată”, a declarat bărbatul la Antena 3.







El a povestit că nu ştia că fata a cunoscut pe internet un băiat din Piatra Neamţ şi nu i-a spus că s-ar întâlni cu cineva acolo.







“Soţia mea ştia că vorbeşte prin intermediul internetului cu un băiat din Piatra Neamţ. Nu mi-a spus şi nici nu ne-a comunicat, acum când a plecat, că o să se întâlnească cu el. Noi nu ne-am făcut niciun fel de probleme pentru că ştiam că este cu prietena ei cea mai bună şi ştiam că sunt nedespărţite”, a mai afirmat bărbatul.







El susţine că a fost acuzat de mama băiatului în casa căreia s-a petrecut tragedia că fata lui ar fi adus drogurile.







“Am aflat că ea a fost preluată de la gară de acest băiat, în jurul orei 21.00, şi apoi au plecat cu maşina băiatului. Se aflau în locuinţă la momentul respectiv. Din câte am înţeles, mama băiatului ar fi chemat şi ambulanţa. Mama băiatului mi-ar fi reproşat în momentul întâlnirii că fetiţa mea a venit cu droguri la ea, ceea ce nu este adevărat absolut deloc. Eu suspectez faptul că ei i-au fost administrate substanţele şi ori a fost doza foarte mare, ori i s-au administrat în mod repetat. Mama băiatului, în primă fază, a încercat să acopere acest aspect, susţinând că fetiţa mea a fost acolo pentru a întreţine raporturi sexuale cu acest băiat, lucru care nu este adevărat, pentru că erau la prima întâlnire”, a mai afirmat bărbatul.







O fată în vârstă de 16 ani a murit, în judeţul Neamţ, după ce a consumat un drog de tip cristal.