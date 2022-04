Trei constănțeni escrocau bătrâni din Craiova, prin metoda „Covid”

Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, sub directa coordonare a procurorului de caz, cu sprijinul polițiștilor Direcției Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au organizat un flagrant delict, în municipiul București, în noaptea de miercuri spre joi, 30 spre 31 martie. Acțiunea a avut ca scop prinderea a trei bărbați din județul Constanța, bănuiți că pe 1 martie 2022 ar fi contactat telefonic o femeie de 70 de ani, din municipiul Craiova, pe care ar fi încercat să o determine să le înmâneze suma de 10.000 de lei, sub pretextul asigurării tratamentului fiicei sale, infectată cu SARS-CoV-2 și aflată în stare gravă la un spital din Craiova. Femeia în cauză a avut dubii cu privire la ceea ce i-a fost solicitat, refuzând să înmâneze banii.Pentru prinderea celor trei a fost folosit și armamentul din dotare, polițiștii executând foc în plan vertic. Celor bărbați le-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii la tentativă la înșelăciune.De menționat că, potrivit oamenilor legii, tot pe 1 martie, cei trei suspecți din Constanța ar fi contactat telefonic un bărbat în vârstă de 84 de ani, din municipiul Craiova, căruia i-ar fi prezentat o situație nereală și de la care ar fi primit suma de 60.000 de lei și 60.000 de euro. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.