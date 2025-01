Ultimul mesaj al tânărului care s-a spânzurat. Ce au găsit anchetatorii în telefonul său

Potrivit primelor informații, se pare că băiatul era elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea.





Înainte de a recurge la gestul extrem, tânărul a făcut o înregistrare video în care și-a lăsat ultimele gânduri și a menționat lucrurile care îi tulburau liniștea.





„Sunt terminat psihic, nu mai am motivație. Nu mă mai lasă să fac absolut nimic. Am încercat să fac niște nenorocite de scrisori, nu am putut pentru că corpul nu mă lasă, nu o să iau BAC-ul oricum, mintea mea nu mă mai lasă. Nu am motivație, nu pot să fac absolut nimic în legătură cu asta.





Îmi pare rău. Îi urăsc pe toți, pe absolut toți din clasa mea… cât bullying au putut să îmi dea. La fel și liceul la care sunt, îl urăsc, pentru că în loc să vadă că eu nu eram în regulă, singurul lucru pe care îl ziceau este că mă droghez, nu că nu eram eu bine. Dacă mă vedeau că tremur, ziceau că mă droghez, nu că aveam eu atac de panică. De ce a trebuit să îmi iau bully? De ce? Nu înțeleg”, au spus tânărul în înregistrarea video.





Polițiștii tulceni continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.





Trupul neînsuflețit al unui tânăr în vârstă de 18 ani a fost găsit spânzurat de un copac, pe un deal din localitatea Izvoarele din județul Tulcea, în zona stației de apă.