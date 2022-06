Un Cadillac de poveste, în inspecție la RAR Constanța. Bijuteria pe roți a aparținut unei celebre actrițe britanice

Reprezentanții Registrului Auto Român au prezentat, în seria autovehiculelor de colecție care trec pragul instituției pentru inspecție, un Cadillac 75 Series, fabricat în 1939, care a ajuns la RAR Constanța.„Un Cadillac de poveste și film la RAR Constanța. Dincolo de prezența spectaculoasă a mașinii, proprietarul acestei bijuterii spune că ea a aparținut actriței britanice Greer Garson. Actrița a primit mașina de la MGM Studios, pentru a o folosi cât timp a fost sub contract cu studioruile de film americane. Interiorul roșu are o explicație: aceasta era culoarea preferată a actriței.Cadillac 75 Series, fabricat în 1939, are un motor V8 care dezvoltă 140 de cai putere. De-a lungul existenței sale, mașina a mai apărut și în filmul “The Good Shepherd” (2006, cu Robert De Niro). Îi invidiem pe colegii de la Constanța...”, este mesajul transmis în spațiul public de reprezentanții registrului.Actrița Greer Garson a debutat pe scenă în ianuarie 1932 la Birmingham Repertory Theatre. A apărut și la televizor, în reproducerile de jumătate de oră pe piesele lui Shakespeare, produse de BBC. Astfel, aceasta a fost observată de Louis B. Mayer, care se afla la Londra în căutare de noi talente. În 1937, Greer Garson a semnat un contract cu MGM. Debutul ei pe marile ecrane a avut loc abia în 1939 cu „Adio, domnule Chips!”, primind o nominalizare la Oscar, pe care a pierdut-o în favoarea lui Vivien Leigh, în rolul ei din „Pe aripile vantului”. Filmul a adus-o în atenția producătorilor filmului "Mândrie și prejudecată", care a lansat-o pe plan mondial.Greer Garson a colaborat apoi cu Joan Crawford în „When Ladies Meet” în 1941 și în același an a devenit o senzație a box office-ului cu drama sentimentală „Blossoms in the Dust” care i-a adus prima dintre cele cinci nominalizări consecutive la Oscar pentru „Cea mai bună actriță”. Aceasta a câștigat un Academy Award la aceeași categorie, în 1942, pentru rolul ei din "Mrs. Miniver" (cu această ocazie a intrat în cartea recordurilor pentru cel mai lung discurs, 5 minute și 30 de secundeLa data de 6 aprilie 1996, Greer Garson moare de insuficiență cardiacă la spitalul presbiterian din Dallas, la vârsta de 91 de ani și este îngropată alături de soțul ei la cimitirul memorial Sparkman-Hillcrest din Dallas.