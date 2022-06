Volei / Victorie preÅ£ioasÄƒ cu Ungaria! NaÅ£ionala femininÄƒ a RomÃ¢niei, calificatÄƒ Ã®n semifinalele Golden League

Naţionala feminină de volei a României s-a impus, cu scorul de 3-0 (25-20, 25-21, 25-13), în faţa selecţionatei Ungariei, într-o partidă disputată la Alexandria, succes în urma căruia a terminat pe primul loc în clasamentul Grupei C şi s-a calificat în semifinalele Golden League.România a ocupat primul loc în clasamentul final, cu trei victorii (şapte puncte), urmată de Ucraina, două victorii (opt puncte), şi Ungaria, o victorie (trei puncte). Primul criteriu de departajare este numărul victoriilor, iar apoi urmează cel al punctelor acumulate, informează Federaţia Română de Volei.În acest an, nu se mai organizează turneu Final Four, astfel că România va avea ca adversară în semifinale o altă câştigătoare de grupă. Meciurile din semifinale vor avea loc pe 16 iunie.Foto: Facebook / Federaţia Română de Volei