CS Medgidia nu s-a înscris în Cupa CEV la volei feminin. "Nu am primit nicio înştiinţare oficială!"

Ziua de 6 iunie a fost data limită de înscriere a echipelor în cupele europene la volei. Din România, s-au înscris patru echipe feminine şi tot atâtea masculine, însă, din păcate, pe lista „euro” nu se regăseşte CS Medgidia, care îşi câştigase acest drept în urma evoluţiilor de pe parchet, informează Federaţia Română de Volei.La feminin, s-au înscris patru formaţii, iar o a cincea aşteaptă confirmarea din partea Confederaţiei Europene de Volei. În Liga Campionilor, România va fi reprezentată de două formaţii, care vor juca direct în grupele Ligii Campionilor. Acestea sunt CSM Volei Alba Blaj şi CSM Târgovişte, ambele confirmând participarea.În Cupa CEV, s-a înscris CSO Voluntari, în timp ce cea de-a doua echipă care avea drept de participare în această competiţie, CS Medgidia, ocupanta locului patru în campionat, nu s-a înscris.„Nu am primit încă nicio înştiinţare oficială din partea conducerii clubului. Nu cred că este vorba despre o întârziere, sperăm însă în continuare să se rezolve această chestiune”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul secund al CS Medgidia, Radu Began.În Cupa Challenge, s-a înscris CSM Lugoj, ocupanta locului cinci, în timp ce formaţia clasată pe locul şapte în clasamentul Diviziei A1, CS Rapid Bucureşti, a cerut un wild-card din partea CEV pentru a putea participa în această competiţie.Ocupanta locului şase în sezonul trecut, CS Dinamo Bucureşti, intenţionează să se înscrie în Cupa Balcanică.La masculin, România va avea patru reprezentate. În Liga Campionilor, SCM Arcada Galaţi va juca în tururile preliminare, iar în Cupa CEV, au confirmat participarea ambele formaţii care au obţinut dreptul de calificare: CS Dinamo Bucureşti şi SCMU Craiova.În Cupa Challenge, s-a înscris doar Steaua Bucureşti, care a încheiat pe locul patru în sezonul precedent. Ocupanta locului cinci la finalul campionatului, Olimpia Titanii Bucureşti, nu s-a înscris în actuala ediţie a cupelor europene.XXXNaţionala masculină de volei a României va susţine, duminică, 12 iunie, de la ora 17.00, la Galaţi, ultimul meci din cadrul Grupei B a Silver League, în compania reprezentativei Albaniei.Partida are valoare pur statistică, tricolorii antrenaţi de Sergiu Stancu fiind calificaţi matematic la turneul Final Four, programat în Ungaria, în zilele de 18 şi 19 iunie.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia