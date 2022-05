Veste bună pentru iubitorii sportului pe semicerc. Turneul Final Four al Cupei României la handbal masculin va avea loc la Constanţa, în week-end-ul 14-15 mai, astfel că HC Dobrogea Sud se va bate pentru trofeu în faţa propriilor suporteri.Pentru a doua oară în istorie, Federaţia Română de Handbal a atribuit Constanţei organizarea turneului Final Four al Cupei României. În 2018, HC Dobrogea Sud a câştigat trofeul la Sala Sporturilor, unde va încerca să reediteze performanţa din urmă cu patru ani.Programul semifinalelor este următorul: sâmbătă, 14 mai, ora 11.00: CS Dinamo Bucureşti - CS Minaur Baia Mare, ora 15.30: HC Dobrogea Sud - CSA Steaua Bucureşti. Duminică, 15 mai, au loc finala mică, de la ora 11.00, respectiv finala mare, de la ora 18.00.„Organizăm turneul la Constanţa. Este o veste extraordinară pentru oraşul nostru şi pentru suporterii constănţeni, sunt convins că vor umple sala. Începem deja pregătirea pentru Final Four, dar cel mai greu meci este, se spune, următorul. Trebuie să câştigăm miercurea viitoare duelul cu Clujul, să nu avem accidentări şi apoi să ne concentrăm pentru turneul Final Four. Vom avea la dispoziţie doar două zile până la semifinala cu Steaua”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.„Delfinii” au primit vestea la mai puţin de o zi după victoria extrem de importantă de la Focşani, scor 26-25 cu CSM, succes graţie căruia se menţin în cursa pentru podiumul campionatului, cu două etape înainte de sfârşitul sezonului.Interul dreapta Ionuţ Adrian Stănescu (20 de ani) a făcut cel mai bun meci al său de la debutul în Liga Naţională, fiind principalul marcator al echipei, cu şase goluri, toate din aruncări de la 7 metri - procentaj 100%.„Am avut emoţii la primele două aruncări, sala a fost plină. Am depăşit momentul şi mă bucur că am ajutat echipa să câştige în deplasare un meci extraordinar de greu. Am aşteptat mult momentul acesta şi sper ca, pe viitor, să pot contribui şi la alte victorii”, a spus tânărul handbalist constănţean.„Ne bucurăm pentru rezultatul de la Focşani. Ne gândim la Final Four şi la Cupa României, dar nu trebuie să neglijăm nici campionatul, pentru că este o bătaie foarte strânsă pentru primele locuri. Nu trebuie să facem paşi greşiţi nici cu Universitatea Cluj, nici cu Timişoara, dacă vrem să terminăm pe podium”, a adăugat portarul Dani Vasile.XXXMeciul HC Dobrogea Sud - Universitatea Cluj, din etapa a 25-a, va avea loc miercuri, 11 mai, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor. Echipa constănţeană va încheia sezonul la Timişoara, pe 18 mai, meciul cu Politehnica urmând a fi transmis în direct, de la ora 16.00, la TVR Timişoara.În clasament, lideră este CS Dinamo (64 p), urmată, în ordine, de CSA Steaua (56 p), Potaissa Turda (55 p), HC Dobrogea Sud (54 p) şi CS Minaur Baia Mare (52 p, un meci mai puţin disputat).Foto: Handbal Club Dobrogea Sud