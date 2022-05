HC Dobrogea Sud s-a calificat în Final Four-ul Cupei României. "Cred în jucătorii mei!"

Handbaliştii de la HC Dobrogea Sud au obţinut calificarea în Final Four-ul Cupei României după o frumoasă victorie la Bacău. S-a terminat 29-25, la finele unui meci pe care constănţenii l-au controlat clar în repriza secundă.Disputată la Sala Sporturilor din Bacău, partida dintre localnica CSM şi HC Dobrogea Sud, contând pentru sferturile de finală ale Cupei României, a stat sub semnul echilibrului în prima sa parte. Arţăgoasa formaţie antrenată de Sandu Iacob a condus în debut cu 4-1, însă, treptat, „delfinii” au preluat iniţiativa, iar la pauză au intrat cu avantaj minim, 13-12, graţie golului marcat de Liviu Caba.Repriza secundă a aparţinut în totalitate Constanţei, diferenţa pe tabelă a crescut treptat, 22-19 în minutul 50, 25-20, în minutul 55, iar partida s-a încheiat cu victoria meritată a Dobrogei Sud, care continuă cursa către finală.HC Dobrogea Sud (antrenori George Buricea, Ionuţ Puşcaşu şi Ionuţ Stănescu): Vasile, Preda - Stankovic 7 goluri (3x7m), Caba 6, Susanu 4, Chikovani 4, Ilie 3, Komogorov 2, Nikolic 1, Andrei 1, T. Ştefan 1, Vegar.XXXCelelalte echipe calificate în „careul de aşi” sunt CS Minaur Baia Mare, CS Dinamo Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti.Minaur a fost prima echipă care şi-a asigurat accesul la turneul final, după ce a învins-o, în data de 16 aprilie, în deplasare, cu scorul de 26-25 (12-15), pe CSU din Suceava.CS Dinamo Bucureşti, deţinătoarea en-titre a trofeului, a trecut, nu fără emoţii, scor 32-25 (15-15), de CSM Focşani, în timp ce CSA Steaua Bucureşti s-a impus la pas în deplasarea de la Cluj, scor 37-27 (22-15) cu Universitatea.Turneul Final Four al Cupei României se va desfăşura în week-end-ul 14-15 mai, gazda acestuia urmând a fi stabilită zilele viitoare, când va avea loc şi tragerea la sorţi.XXXFederaţia Română de Handbal a comasat programul întrecerilor interne, astfel că, în situaţia în care va disputa finala Cupei, HC Dobrogea Sud va fi nevoită să dispute nu mai puţin de şase meciuri în 18 zile!Constănţenii vor merge la Focşani, pe 5 mai, pentru partida din etapa a 24-a a Ligii Naţionale, va urma, pe 11 mai, jocul de acasă cu Universitatea Cluj, din etapa a 25-a, apoi turneul Final Four al Cupei României şi deplasarea de la Timişoara, pe 18 mai, pentru meciul din etapa a 26-a, ultima din actualul sezon. Obiectivele grupării constănţene sunt finala Cupei şi clasarea pe podium în campionat, performanţe care i-ar asigura prezenţa în viitorul sezon european.„Vor fi multe meciuri, sper să fim noi cei care ne adaptăm situaţiei mai bine, mai repede şi să îndeplinim obiectivele. Va fi greu, dar suntem pregătiţi pentru orice. Eu cred în jucătorii mei, că vor da tot ce pot, aşa cum au făcut la fiecare meci”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud