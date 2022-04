HC Dobrogea Sud, asaltul final pentru semifinalele Cupei României. "E cel mai ciudat sezon!"

Handbaliştii de la HC Dobrogea Sud au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru meciul de la Bacău, din sferturile de finală ale Cupei României. Sâmbătă, 30 aprilie, de la ora 11.00, echipa constănţeană joacă pentru un loc în turneul Final Four.După trei zile libere, în care puţini au dat o fugă până la casele lor, „delfinii” s-au reunit în formulă completă după Paşti, antrenamentele desfăşurându-se la Sala Sporturilor.„Este greu să ţii echipa concentrată când programul include o perioadă lungă fără meciuri. Urmează un obiectiv foarte important, trebuie să câştigăm la Bacău şi să ne calificăm în Final Four”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, pivotul Zoran Nikolic.HC Dobrogea Sud nu a mai disputat un meci oficial din data de 6 aprilie, când a învins pe CSM Bucureşti, în optimile Cupei României. La aproape o lună distanţă, handbaliştii constănţeni trebuie să reintre în atmosfera meciurilor oficiale, pentru că urmează o serie infernală, începând cu 30 aprilie şi terminând cu 18 mai.Primul examen este sâmbătă, în Moldova. Constanţa s-a impus, anul acesta, în faţa Bacăului, scor 40-23, pe 20 februarie, la Sala Sporturilor.„A fost o pauză destul de lungă, dar ne-am pregătit bine. Sperăm să câştigăm la Bacău, să ajungem în Final Four, este unul dintre obiectivele noastre. Am făcut egal la ei, în campionat, dar am avut atunci probleme de lot. În retur am jucat foarte bine, sperăm să o facem din nou şi să ne calificăm”, a adăugat extrema Alexandru Andrei.Federaţia Română de Handbal a anunţat schimbări de program în campionat şi în Cupa României. Pe 5 mai, HC Dobrogea Sud va juca la Focşani, în etapa a 24-a a Ligii Naţionale, dar ultimele două etape au fost reprogramate. Meciul de acasă, cu Universitatea Cluj, din etapa a 25-a, a fost mutat de pe 8 mai pe 11 mai, iar meciul de la Timişoara, din etapa a 26-a, nu se va mai juca pe 15 mai, ci pe 18 mai, după turneul Final Four al Cupei României, care a fost adus mai aproape, pe 14-15 mai.„Este cel mai ciudat sezon din câte am văzut. O lună joci, o lună stai! Avem şase meciuri în aproape trei săptămâni! Trebuie să ne adaptăm. Primul obiectiv este să ne calificăm în Final Four şi să ajungem apoi în finala Cupei”, a explicat antrenorul George Buricea.CS Minaur Baia Mare este prima echipă calificată în semifinalele Cupei, după 26-25, în deplasare, cu CSU din Suceava. Celelalte „sferturi” se vor juca după următorul program: vineri, ora 17.00: CS Dinamo Bucureşti - CSM Focşani; sâmbătă, ora 11.00: CSM Bacău - HC Dobrogea Sud, ora 18.00: Universitatea Cluj - CSA Steaua Bucureşti.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud