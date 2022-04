Două echipe de juniori ale Academiei HC Dobrogea Sud, calificate la turneele finale

Două dintre echipele de handbal-juniori ale Academiei HC Dobrogea Sud s-au calificat la turneele finale ale Campionatelor Naţionale şi se vor bate pentru medalii alături de cele mai bune formaţii din ţară. Academia constănţeană este pe drumul cel bun!Juniorii II ai Academiei HC Dobrogea Sud au încheiat la egalitate, scor 35-35 (16-21, 19-14), ultimul meci din Grupa Valoare 2, disputat în deplasare, în compania celor de la AHC Talentul Este Cheia Bucureşti. Graţie acestui rezultat, jucătorii antrenaţi de Ionuţ Puşcaşu şi-au asigurat locul secund în clasamentul grupei şi calificarea la turneul final al Campionatului Naţional, generaţia 2005-2007.Lotul de juniori II are următoarea componenţă: Rareş Matei - portar, Ayar Murtaza - centru, Rareş Ştefan - extremă stânga, Claudiu Vlase - inter dreapta, Albert Simion - inter stânga, Costin Caluda - pivot (născuţi 2005), Răzvan Ciocea - portar, David Ragea - extremă stânga, Antonio Puşcaşu - pivot, Mădălin Crişan - centru, Andrei Acsente - extremă dreapta, Eden Murtaza - extremă stânga, Dragoş Bărbieru - extremă stânga (2006), Claudiu Covrig - centru, Alexandru Ţivichi - inter stânga, Rareş Cohn - pivot (2007).Turneul final va avea loc în perioada 4-8 mai.XXXŞi echipa de juniori III a clubului constănţean s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, la turneul final al Campionatului Naţional. Jucătorii antrenaţi de Ionuţ Puşcaşu îşi asiguraseră practic locul secund în Grupa Valoare 1 încă din penultima etapă, dar şi-au respectat blazonul şi au câştigat în deplasare, cu LPS Vaslui, scor 32-26 (11-11, 11-8, 10-7). Cu 40 de puncte acumulate, HC Dobrogea Sud le-a depăşit în clasamentul final pe CSS Medgidia (32,5 p), LPS Suceava (25,5 p), LPS Vaslui (20,5 p) şi ACS Fair Play Cernavodă (18,5 p). Grupa Valoare 1 a fost câştigată de CSU din Suceava (56 p).Echipa constănţeană va participa, în perioada 11-15 mai, la turneul final, unde au acces primele două clasate din cele patru grupe valoare.„Este o mare performanţă pentru copiii pe care îi avem la academie. Au muncit enorm, mai ales că poziţiile de antrenament nu sunt atât de multe cum ne-am fi dorit. Se simte lipsa sălilor, este un factor care ne trage în jos. Chiar şi aşa, băieţii s-au autodepăşit şi iată că ne-am îndeplinit primul obiectiv, calificarea în primele opt echipe din țară. Urmează să ne luptăm pentru medalii”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, antrenorul Ionuţ Puşcaşu.„Ne aşteptam la această performanţă, pentru că s-a muncit foarte mult la academie. Se investesc bani şi trebuie să vină şi rezultatele. Ne-am calificat cu două grupe de juniori la turneele finale. Iată că academia dă rezultate. S-a văzut şi la echipa de seniori, unde, în ultimii doi ani, am reuşit să promovăm şapte jucători crescuţi de noi. Ne dă speranţe pentru anii care vin”, a adăugat preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.Academia clubului constănţean are în prezent 90 de copii, care activează la grupele de juniori I, II, III şi IV și la mini-handbal.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud