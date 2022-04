Handbal / Învingători la Botoşani! Juniorii Medgidiei s-au calificat la turneul final al Campionatului Naţional

Echipa masculină de handbal-juniori I CS Medgidia s-a calificat la turneul final al Campionatului Naţional, după ce a învins, cu scorul de 37-33 (25-15), în deplasare, pe LPS Botoșani.Meciul era decisiv pentru calificare, iar jucătorii antrenaţi de Ionuț Deli-Iorga și Adrian Georgescu au confirmat că sunt valoroși și că pot merge mai departe.Grație acestei victorii, CS Medgidia se află în primele opt echipe din țară la juniori I.„Un meci pe care l-am condus de la început și până la sfârșit, un meci în care am rulat toţi jucătorii, chiar și pe cei mai mici. Suntem bucuroși că am reușit această performanță și suntem în primele opt echipe din țară in acest eșalon handbalistic”, a declarat antrenorul CS Medgidia, Ionuț Deli-Iorga.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia