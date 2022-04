Victorie la pas cu CSM Bucureşti! HC Dobrogea Sud, calificată în sferturile Cupei României

În sferturi, echipa constănţeană va juca, pe 30 aprilie, în deplasare, cu CSM Bacău, celelalte trei „sferturi” fiind CS Dinamo - CSM Focşani, U Cluj - Steaua şi Suceava - Baia Mare.



Foto: Handbal Club Dobrogea Sud





Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce s-a impus, cu scorul de 28-24, în faţa celor de la CSM Bucureşti, într-o partidă disputată la Sala Sporturilor, contând pentru faza optimilor.Meciul dintre HCM Dobrogea Sud şi CSM Bucureşti a fost dominat de jucătorii antrenaţi de George Buricea, care au schimbat registrul faţă de duelul de campionat cu CSU din Suceava, încheiat la egalitate (19-19), şi le-au oferit suporterilor un joc frumos şi un rezultat pe măsură.Oaspeţii au condus doar în debutul partidei (6-4, min. 10), dar până la pauză constănţenii au întors situaţia pe tabelă şi au intrat la cabine cu avantaj de două goluri, 16-14. În repriza secundă, diferenţa a crescut treptat: 26-20, în minutul 48, şi 28-22, în minutul 56. Gabriel Preda a intrat în poartă în locul lui Dani Vasile, care a acuzat o accidentare la spate, iar tânărul internaţional a făcut un meci mare. Paradele sale din repriza secundă au fost aplaudate la scenă deschisă de suporteri şi au avut un efect demoralizator asupra adversarilor.S-a terminat 28-24 pentru Constanţa, care mai are de făcut un singur pas pentru accederea în Final Four.„Sunt mulţumit. Mi-a fost frică, pentru că veneam după un meci prost, iar la antrenamente i-am simţit pe jucători supăraţi şi puţin căzuţi, fizic şi psihic. Dani Vasile era accidentat la spate, încă doi aveau gripă. Am vorbit cu ei să dăm totul pe teren, să ne îndeplinim obiectivul. Şi au dat totul pe teren, iar pentru asta le mulţumesc.Suntem pe drumul cel bun, din punct de vedere al determinării, asta contează cel mai mult. Când vom fi din nou toţi, va fi altceva”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.HC Dobrogea Sud: Vasile, Preda, Chilianu - Stankovic 8 goluri (4x7 m), Komogorov 6, Andrei 4 (1) Ilie 4, Nikolic 2, Caba 2, Susanu 1, Loghin 1, Vegar, Chikovani, R. Ştefan.XXXÎn schimb, echipa de Divizia A CS Medgidia a fost eliminată din competiţie, fiind învinsă fără drept de apel, scor 25-34 (12-18), de CSU din Suceava, într-o partidă găzduită de Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din municipiul de pe malul Canalului.„Chiar dacă tabela nu o arată, am făcut un meci bun. Mă bucur că am putut să rulăm jucătorii, iar unii dintre ei au trăit experienţa de a juca cu o echipă din prima ligă”, a declarat antrenorul CS Medgidia, Adrian Georgescu.În rest, nu a fost loc de surprize în optimile de finală ale Cupei României. Favoritele s-au impus în toate meciurile, poate cu excepţia jocului de la Cluj-Napoca.Iată rezultatele înregistrate: CS Dinamo Bucureşti - ACS Potaissa Turda 29-22, CSU Piteşti - CSM Focşani 28-36, CSM Făgăraş - CSM Bacău 29-35, CSM Sighişoara - CS Minaur Baia Mare 32-45, Universitatea Cluj - CSM Vaslui 26-25, CSA Steaua Bucureşti - Politehnica Timișoara 34-28.