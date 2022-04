Se caută recenzori pentru colectare de date din teren, la Constanţa

Constănţenii care vor să obţină un ban în plus pot deveni recenzori pentru colectarea datelor în teren. Primăria municipiului Constanţa încheie contracte de prestări servicii pentru recenzorii care vor participa la Recensământul populaţiei şi locuinţelor. Perioada de contractare a serviciilor cuprinde participarea la instruirea organizată de UJIR, în perioada următoare, şi recenzare prin efectuare de interviu, la domiciliul cetăţenilor, în teren, în intervalul 16 mai – 17 iulie 2022.Se pot înscrie pentru a fi contractate persoanele care au cel puţin 18 ani, minim studii medii absolvite, cu diplomă de absolvent liceu, şi care nu au cazier judiciar. În plus, acestea trebuie să aibă cunoştinţe de utilizare a unei tablete, abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, să fie cordiale, plăcute, metodice, riguroase, să dispună de telefon mobil şi de o adresă de e-mail, pe care să le utilizeze pentru comunicare. Se cere şi rezistenţă la stres şi lucru sub presiune. În zonele sau comunităţile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii recenzorului pe teren. Mai mult decât atât, expertiza în domeniul statisticii, al administraţiei publice, experienţa de operatori statistic sau ca personal la recensământul general agricol reprezintă un avantaj. De asemenea, doritorii trebuie să aibă abilitatea de muncă pe teren şi disponibilitatea de a lucra în program prelungit şi în week-end.Persoanele interesate trebuie să completeze un chestionar, https://forms.gle/GLy67bu3fNzR4mKH7, pus la dispoziţie de Primăria Constanţa.