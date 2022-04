Handbal / Bursa transferurilor. Viorel Fotache a semnat cu CS Minaur Baia Mare

Conducerea clubului CS Minaur Baia Mare a anunţat, marţi, 26 aprilie, că şi-a asigurat serviciile unui handbalist de valoare, internaţionalul român Viorel Fotache.Născut la Galați, în data de 15 mai 1989, Viorel Fotache are o talie impresionantă (1.97 m și 104 kg) și joacă pe postul de inter stânga, fiind unul dintre cei mai buni apărători români. Interul stânga, component al naționalei, este campion național la juniori și seniori, câștigător al Cupei României, al Supercupei și are prezențe în Liga Campionilor.Fotache are în palmares un titlu de campion (când evolua la Minaur Baia Mare - fiind chiar căpitan de echipă), dar şi Cupa și Supercupa României.A mai evoluat la Uztel Ploiești, CSM București și Dunărea Călărași în Liga Naţională, dar a fost și la cluburi din străinătate. A petrecut un an și jumătate în Bundesliga, la echipa TVB 1898 Stuttgart. În ultimul sezon, a fost legitimat la echipa maghiară Grundfos Tatabanya KC, cu care a evoluat și în EHF European League (10 partide și trei goluri).Foto: Facebook / Viorel Fotache / George Ionescu