Noi câștiguri la loto. Ce premii scoate la bătaie Loteria Română

Joia aceasta, pe 28 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile speciale de Paște au fost acordate câștiguri în valoare de peste 6,32 milioane lei. Săptămâna aceasta, la Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste patru milioane lei (peste 812.300 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 4,1 milioane lei (peste 839.400 de euro). În plus, pentru tragerea Joker, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu încă 500.000 de lei.Totodată, la Noroc Plus, la categoria I, aveți șansa de a câștiga aproximativ 51.000 de lei (peste 10.300 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, a rămas în joc de la tragerea suplimentară de sărbători un report în valoare de peste 110.800 de lei (peste 22.400 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 30.400 de lei. De asemenea, la Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de aproximativ 64.000 de lei (peste 12.900 de euro).