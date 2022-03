A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cu 8,5 lei a devenit milionar!

Duminică a fost câştigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.Biletul norocos a fost jucat în Sectorul 4 din Bucuresti şi a costat 8,50 lei.La tragerea Loto 6/49 de duminică s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 14.823.497,68 lei (aproximativ 3 milioane de euro), anunţă Loteria Română, informează Mediafax.Biletul norocos a fost jucat la agenţia 74-097 din Bucureşti şi a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 și o varianta la Noroc, preţul biletului fiind de doar 8,50 lei.Numerele câştigătoare au fost: 7, 31, 9, 13, 8 și 3.Acesta este primul câştig de categoria I obţinut in acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 12.12.2021 şi a fost în valoare de 5.606.404 lei.Conform regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor loto, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica premiul.