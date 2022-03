Cicliştii vor avea mult de pedalat în actuala stagiune. Luna viitoare, start în Cupa Litoralului

Federaţia Română de Ciclism a anunţat programul unora dintre cele mai importante evenimente care vor avea loc, anul acesta, în ţara noastră: cupele naţionale. Ca în fiecare stagiune, Constanţa figurează pe lista municipiilor gazdă.În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului de administraţie al Federaţiei Române de Ciclism, au fost decise datele şi locaţiile pentru etapele cupelor naţionale pentru sezonul 2022, urmând ca, în perioada următoare, să fie votate şi comunicate informaţiile despre celelalte competiţii care se vor derula pe parcursul actualului sezon.Astfel, în cadrul Cupei Naţionale de şosea seniori, sunt planificate cinci evenimente, dintre care două la Constanţa. În data de 30 aprilie, cicliştii se vor alinia la startul Cupei Litoralului, organizator fiind Clubul Judeţean de Ciclism Bilal. Trei săptămâni mai târziu, mai exact în data de 21 mai, rutierii vor urca din nou în şa şi vor avea spor la pedalat în Turul Ciclist CELCO - Marea Neagră 2022, de data aceasta organizator fiind ACS BikeRehab.Cupa Naţională de şosea juniori are prevăzute patru evenimente, dintre care două la Constanţa, concomitent cu amintitele întreceri ale seniorilor.Atractive se anunţă şi cursele din cadrul Cupei Naţionale de şosea copii, litoralul fiind o destinaţie de top.În data de 16 aprilie, la Medgidia, se va porni în etapa inaugurală a celei de-a X-a ediţii a Cupei Mării Negre, celelalte două runde ale concursului organizat de Clubul Judeţean de Ciclism Bilal fiind programate pentru zilele de 7 mai, respectiv 4 iunie.Cupa Mării Negre va reveni apoi în toamnă, cu prima etapă a celei de-a XI-a ediţii, pe 8 octombrie, dar, până atunci, copiii vor avea ocazia de a-şi demonstra veleităţile de rutieri în cadrul Turului Ciclist CELCO - Marea Neagră 2022, în data de 22 mai, în organizarea ACS BikeRehab.Calendarul competiţional intern al cupelor naţionale din 2022 mai include încă 14 evenimente, reunite în componenţa Cupei Naţionale de Mountain-Bike XCO, XCM şi de copii, dar niciunul nu se va derula pe litoral.XXXCâştigătorul Cupei Naţionale a Federaţiei Române de Ciclism şosea, Master 1 este Cătălin Manea, membru al IPA „Regiunea 1 Dâmboviţa”, agent de poliţie penitenciară la Penitenciarul Mărgineni.Anul acesta, Cătălin Manea va reprezenta România la „World Police and Fire Games” - Campionatul Mondial al poliţiştilor de la Rotterdam (Ţările de Jos), în perioada 22-31 iulie. Motto-ul acestui campionat mondial este „In Sport We Unite”, atât de important pentru situaţia mondială actuală, marcată de invazia Ucrainei de către Rusia, informează Federaţia Română de Ciclism.„Noi, ca federaţie, ne vom mândri cu participarea lui Cătălin Manea la Mondialele Poliţiei de ciclism şosea şi vom fi onoraţi dacă el va purta echipamentul naţionalei. Acelaşi lucru este valabil pentru toţi componenţii lotului naţional la ciclism. Mult succes!”, a transmis preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Alex Ciocan.Foto: Facebook / Clubul Judeţean de Ciclism Bilal