Salonul de primăvară, cu artiști dobrogeni

În contextul evenimentelor culturale găzduite de Biblioteca Naţională I. N. Roman din Constanţa, Asociaţia „ARTIŞTI DOBROGENI”, organizație non-profit înscrisă în Registrul Special al Asocialțiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Constanța sub nr. 8/03.02.2015, aduce în atenţia iubitorilor de artă expoziţia, care prezintă pe simeze 58 de picturi, cu inspiraţia fiecărui artist din anul precedent. Totodată, la vernisaj se va distribui pliantul expozitiei pentru promovarea artiştilor participanţi.Expoziţia artiştilor dobrogeni vine în sustinerea necesităţii de dezvoltare a sentimentului de apartenenţă la un popor cu istorie culturală, pe meleaguri cu peisaje inedite, sentiment completat cu emoţia şi sensibilitatea pe care o transmit artiştii prin creaţiile lor.Această Agora de activităţi culturale a Asociaţiei Artişti Dobrogeni, creatori de artă, poezie, proză şi muzică, propune o punte de legatură între comunitatea locală şi creatorii de artă dobrogeni, care urmăresc creşterea numărului de participanţi la actul de cultură, promovarea educaţiei prin artă şi dezvoltarea comunicării interculturale din Dobrogea, pentru că trăim într-o lume care pare că striveşte emoţia şi sensibilitatea prin pragmatismul ei iar tehnologizarea duce la lipsa de comunicare reală.Spaţiul geografic dintre Dunăre şi Marea Neagră a dat de-a lungul timpului personalităţi importante pentru cultura şi civilizaţia romănească. Luându-l ca reper pe Ovidiu, “cântarețul iubitor, gingaș, răpus de al său talent”, orice tânăr creator născut pe meleagurile dobrogene, iubește și se definește în raport cu poezia lui. Aici s-au născut Ion Jalea, Boris Caragea, Grosu Cristea, Lucian Grigorescu, Alexandru Ciucurencu și mulți alți artiști importanți. Boris Caragea, spunea un cronicar, a învățat pe tarâmul natal unduirea, intensitatea, lumina, seninul și deșertăciunea (din Revista Dobrogeană).Astfel, înființarea Asociației Artiști Dobrogeni apare ca o continuitate, în discontinuitatea unei idei interbelice. Aceea de a uni spiritul creativ, liber, într-un nucleu ce vrea să descrie o dinamică a expresivității în toate domeniile spiritualității de la malul Pontul Euxin. Un artist se naște ușor, dar se formează greu, trecând prin furcile caudine ale opiniei publice, în expoziţii de grup şi personale, sub îndrumarea criticului de arta şi a profesioniştilor în pictură.Prin expoziţia “Salonul de primăvară”, dragi iubitori de artă, vă invităm să vă delectaţi şi să apreciaţi actul de cultură al celor 22 de artişti plastici participanţi, la expoziţia organizată sub coordonarea preşedintelui fondator al asociaţiei, Mirela Iuliana TURTOI, prezentată în data de 6 mai, de criticul de artă, drd. Deleanu Geta. S-au alăturat pentru surprize muzicale: Ela CHIRILĂ – voce şi chitară, precum şi Gabriela DOBRE - mezzosopran, Director department Muzică.În deschiderea evenimentului cultural, vor vorbi: dl. director al Bibliotecii Judeţene I. N. Roman - Angelo MITCHIEVICI, precum şi dna Corina APOSTOLEANU.