Cum a marcat Ziua Internațională a cărții pentru copii Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”

În fiecare an, pe 2 aprilie, este sărbătorită ziua de naștere a scriitorului Hans Christian Andersen, fiind marcată Ziua internațională a cărții pentru copii. Această zi datează din anul 1967, la inițiativa Consiliului International al Cărților pentru Tineri.În fiecare an, o reprezentanță națională a Consiliului are oportunitatea de a fi sponsorul internațional al Zilei cărții pentru copii. Sponsorul din 2022 este Canada, iar mesajul ediției „Poveștile sunt aripi care te ajută să te înalți în fiecare zi", este scris de profesorul şi scriitorul canadian, Richard Van Camp.Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanta a sărbătorit Ziua Internațională a cărții pentru copii alături de micuții grupelor „Panseluțele” și „Albinuțele” din cadrul Grădiniței „Mugurel” din Constanța. Copiii au petrecut moment de poveste alături de bibliotecarii Secțiilor Împrumut pentru copii și Ludotecă.Întâlnirea a fost un prilej pentru a-i captiva pe cei mici, mai întâi să asculte, iar mai apoi să citească povești. În toată lumea, sunt organizate lecturi publice și sunt puse în scenă povești și basme. În aceste etape de dezvoltare, cartea și lectura sunt esențiale, nu doar pentru că dezvoltă vocabularul și vorbirea, ci și mintea.