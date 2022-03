Oportunitate pentru copiii între 10 și 14 ani pasionați de calculatoare

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța invită copiii să se înscrie la Clubul Code Kids, înființat de Bibliotecă în parteneriat cu Fundația Progress.„CODE Kids – Programează viitorul comunității tale” este un proiect național gratuit de IT și STEM pentru copii de gimnaziu între 10-14 ani, implementat de Fundația Progress Bistrița, în parteneriat cu bibliotecile publice din România, cu sprijinul financiar al Romanian American Foundation.Sunt așteptați să se înscrie toți cei care sunt pasionați de calculatoare, robotică, știință, programare, pentru a experimenta acest proiect gratuit în cadrul Clubului CODE Kids Constanța, timp de doi ani. Înscrierea se desfășoară până la data de 21 martie 2022, când va fi anunțată prima grupă de începători din cadrul proiectului.În cadrul CODE KIDS începători, copiii vor parcurge cursurile de IT de pe code.org, vor dezvolta animații și aplicații pe platforma scratch.mit.edu, pe lângă cursuri, vor avea și opționale practice și concursuri (la sfârșitul anului vor participa la Târgul național de științe), vor face coding în bibliotecile publice, iar activitățile vor fi postate pe grupul de Facebook CODE Kids 2022.Proiectul are ca scop crearea unei mișcări de coding și STEM în care copii, voluntari și bibliotecari din mediul rural și urban să își dezvolte competențele digitale și să se implice în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o altă fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie.Pentru mai multe informații, contactați numărul 0720263243 (Elena Cioclin).