Angelo Mitchievici în dialog cu scriitorul Ovidiu Dunăreanu despre rostul revistelor culturale

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța organizează joi, 27 ianuarie 2022, ora 14, lansarea ultimului număr al revistei EX PONTO și un dialog cu tema „Revistele literare azi”, unde prof.univ.dr.habil. Angelo Mitchievici îl va avea ca invitat pe redactorul-șef al revistei Ex Ponto, scriitorul Ovidiu Dunăreanu, membru al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.Ce rost au revistele literare în contextul unei culturi? Ce au însemnat revistele literare pentru cultura dobrogeană? De ce a dispărut revista Tomis și ce rămâne în urma ei? Cum a apărut revista Ex Ponto și care este semnificația ei în spațiul literelor dobrogene? Dar în spațiul literar românesc? De ce să mai citim reviste literare?Ovidiu Dunăreanu este un scriitor emblematic pentru spațiul literar dobrogean, autor de proză scurtă: Întâmplări din anul șarpelui (2003; ediția a II-a, 2013), Vaporul de la amiază: Povestiri de la Dunărea de Jos (2004), Cu bucuria în suflet (2008); autor al romanului Lumina îndepărtată a fluviului (2015; ediția a II-a, 2019) și a câtorva importante cărți de publicistică: Convorbiri pontice (1998), Vitralii (2006), Oglinzile memoriei (2013) și Polifoniile sinelui (2021), precum și a numeroase antologii.Masa rotundă face parte din ciclul Dialoguri dobrogene, serie de evenimente dedicate istoriei și culturii dobrogene, personalităților ei și valorilor care le edifică.Dialogul va fi transmis în direct pe data de 27 ianuarie, ora 14, pe pagina de Facebook a bibliotecii.Deocamdată, aceste dialoguri au loc fără prezența publicului, ținând cont de reglementările privitoare la desfășurarea evenimentelor culturale în contextul pandemic actual.