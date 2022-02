Fotbal / Arbitrul Ionuț Coza: „Nu sunt un apropiat al clubului Farul, nu am rude la Constanţa!”

Declaraţii incendiare ale oficialilor clubului FC U Craiova 1948 după meciul pierdut, scor 2-3, pe terenul Farului Constanţa. Oltenii l-au acuzat pe arbitrul Ionuţ Coza că ar fi „un apropiat” al grupării manageriate de Gheorghe Hagi, motiv pentru solicitaseră recuzarea centralului. Conducerea grupării din Bănie susţinea că arbitrul a greşit grav în două partide, în tur cu Farul şi în ediţia trecută a Ligii a II-a, cu Petrolul Ploieşti.În urma declarațiilor conducerii clubului U Craiova 1948 SA, arbitrul Ionuț Coza a transmis următorul comunicat de presă:„Referitor la acuzațiile conform cărora sunt «un apropiat al clubului Farul Constanța» și că sunt «văzut deseori în baza de pregătire a clubului Farul Constanța» antrenându-mă, vreau să precizez faptul că singura dată când am fost în baza «FC Viitorul», în afara delegărilor în competiții, s-a întâmplat în anul 2018, când am fost un simplu spectator la un joc amical al fiului meu, la un joc în deplasare, fără să am contact cu nimeni din anturajul clubului Viitorul sau al clubului Farul Constanța.De asemenea, informațiile conform cărora aș merge la hotelul Iaki pentru a face recuperare sunt total false. Nu am intrat niciodată în acest hotel, nici ca turist, nici măcar ca simplu vizitator.Mai mult decât atât, nu am rude în județul Constanța și nu am relații de prietenie cu nicio persoană din anturajul clubului Farul Constanța.Declarația «Arbitrul Coza este corupt» îmi pătează imaginea, o afectează și pe cea a Comisiei Centrale a Arbitrilor, de aceea iau în considerare varianta de a acționa în instanță persoanele care mi-au adus un prejudiciu prin astfel de afirmații neadevărate”.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro / Sport Pictures / Flaviu Buboi