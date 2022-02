Expoziție cu volume din fondul colecțiilor speciale ale Bibliotecii Județene

În perioada 1 februarie – 31 martie, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța organizează, prin Compartimentul Colecții Speciale, expoziția „Bibliofilie pe pânză: Volume cu legături deosebite din fondul colecțiilor speciale”, amplasată în holul central al bibliotecii.Expoziția cuprinde cărți care se remarcă estetic prin legături din pânză sau combinații ale acesteia cu alte materiale.Printre exponate se regăsesc:- „Albumul Armatei Române: 10. Maiu 1902”, Fotografii de: Al. Antoniu şi Lt. Eliad, Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Co, 1902. Legătură originală Socec, din carton gros acoperit cu pânză grena, tranșe aurite, forzaț fix și mobil la ambele coperți; pe coperta 1, un brâu decorat cu motive florale, pe fond argintiu cu chenar auriu, cu 4 medalioane în colțuri, ce reprezintă însemnele unor decoraţii și alte 8 cu numele localităților unde s-au purtat bătălii în 1877-1878; în centru, în relief, bustul regelui Carol I, încadrat de frunze de măslin și arțar, legate cu bandă tricoloră cu medalie; deasupra bustului, pe un paloș, o acvilă cu aripile deschise, ce ține în cioc o diademă din spice de grâu; în stânga sus, stema regală. Pe coperta 4, un ornament floral și numele tipografiei.- „Rouman Anthology or Selections of Rouman Poetry, Ancient and Modern”, Hertford, Printed and published by Stephen Austin, MDCCCLVI [1856]. Legătură executată de Lucien Durvand, semnată la interior, coperți din carton îmbrăcat în material textil cu fir de mătase aurit și ornamente în relief în formă de romb, tranșe aurite, forzaț fix și mobil, la ambele coperți, din hârtie lucioasă verzuie.