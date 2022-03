Captivanta istorie a scafandreriei românești, lansată de Pascale Roibu la Biblioteca județeană

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 104 A, organizează Vineri, 18 martie 2022, ora 17.30, în Aula Bibliotecii lansarea cărții „Repere istorice ale scafandreriei românești” (Editura Celebris, 2022) a lui Pascale Roibu, scafandru militar.Cu această ocazie vor lua cuvântul Comandor Ing. Fănel Rădulescu, comandantul Centrului de Scafandri Constanța; Maistrul militar principal instructor scafandru Marian Arfire, managerul Bibliotecii Județene prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici. Lansarea va fi moderată de către dna. Florentina Tatoiu, Specialist Comunicare în Afaceri, CEO New Days Pro Events.Prezentarea cărții va fi urmată de un dialog al autorului cu publicul și o sesiune de autografe.Repere istorice ale scafandreriei românești reprezintă o istorie captivantă nu doar în cuvinte, ci și în imagini a scafandreriei românești, o istorie care iese la suprafață prin efortul documentar și abnegația unui veteran al acestei profesii pe cât de periculoase, pe atât de frumoase, domnul Pascale Roibu. Este cu adevărat spectaculoasă etapa de pionierat a acestei profesii, unde profesia se îngemănează cu aventura și riscurile ei, așa cum explorarea lumii de deasupra are un corespondent în explorarea lumii subacvatice cu toate comorile ei ascunse. Așa cum există o lume nevăzută sub ape, există o lume nevăzută a unui război care se poartă pe dedesubt, în care scafandrii militari au jucat adesea un rol strategic, un rol esențial. Fără devotamentul acestor oameni ai mării ar fi fost de neconceput edificarea unuia dintre cele mai mari porturi din lume, portul Constanța. Pascale Roibu ne poartă în adâncul unei istorii secrete, care poartă amprenta indelebilă a aventurii, cu eroi, din păcate, rămași mult timp în anonimat, care acum sunt făcuți cunoscuți. Cartea sa constituie și o pagină de istorie dobrogeană care aștepta să fie întoarsă de un om al mării dăruit cu înzestrarea și voința unui scriitor. Cercetarea realizată de către Pascale Roibu este o restituire necesară care relevă încă odată importanța pe care Mare Nostrum o reprezintă pentru România.Lansarea de carte face parte dintr-o serie de evenimente menite să promoveze cultura și civilizația dobrogeană, să sublinieze profilul identitar al acestei regiuni precum și valorile care o edifică.Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.