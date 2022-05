Volei / Naţionala feminină de volei a României, victorie cu 3-2 cu Ungaria, în Golden League

Naţionala feminină de volei a României a învins, cu scorul de 3-2 (27-25, 23-25, 21-25, 25-18, 15-11), reprezentativa Ungariei, într-o partidă disputată, sâmbătă, la Budapesta, în Grupa C a Golden League.Tricolorele au obţinut a doua lor victorie, după două ore şi 13 minute de joc.Cu 20 de puncte, Rodica Buterez a fost cea mai bună jucătoare a echipei antrenate de Guillermo Naranjo Hernandez, Adelina Budai-Ungureanu a contribuit cu 15 puncte, iar Didona Iuna Cătălina Zadorojnai a adăugat 11 puncte, informează Federaţia Română de Volei.În clasamentul Grupei C, România se află pe primul loc, cu două victorii (4 puncte), urmată de Ucraina, o victorie (4 puncte), şi Ungaria, zero victorii (1 p).Următoarele meciuri din grupă se vor juca între Ungaria şi Ucraina, la Budapesta, pe 2 şi 4 iunie. România va juca ultimul meci al grupei, pe 8 iunie, la Alexandria.Foto: Facebook / Federaţia Română de Volei