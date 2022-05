"Multe cluburi de Kickboxing din Constanţa funcţionează în semi-legalitate!"

Sâmbătă, 21 mai, la Complexul Sportiv „Tomis” din Constanţa, vor avea loc întrecerile Campionatului Naţional de Kickboxing la probele de la tatami (Kick-Light, Light-Contact şi Points-Fighting) şi Cupei României la proba K-1 pe ring, sport olimpic. Cele două concursuri, la care intrarea este liberă, sunt organizate sub tutela Federaţiei Române de Arte Marţiale de Contact, cu sprijinul DJST Constanţa.La probele de la tatami s-au înscris 339 de sportivi din 25 de cluburi, iar la proba K-1 s-au înscris 36 de sportivi din 12 cluburi.Programul celor două concursuri este următorul: ora 10.00: deschiderea oficială; orele 10.15-14.00: meciuri de K-1 la ring, în sala de box, şi în probele de tatatmi (Kick-Light), în sala de jocuri sportive; orele 14.00-14.30: pauză; orele 14.30-19.00: meciuri la K1, Kick-Light, Light-Contact şi Point-Fighting; orele 19.00-19.30: Festivitatea de premiere.Înaintea acestor întreceri, preşedintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia, a făcut o serie de declaraţii incendiare la adresa multor cluburi din Constanţa, care şi-ar desfăşura activitatea în „semi-legalitate”.„Acest Campionat Naţional se anunţă a fi unul dintre cele mai puternice organizate în România în ultimii ani. Probele la tatami au un mare succes şi de aceea s-au înscris atât de mulţi sportivi. Se anunţă meciuri dificile, pentru că s-au înscris cei mai buni sportivi, campionii de anul trecut, dar şi alţi sportivi, care, datorită pandemiei Covid-19, nu au putut să participe în ultimii doi ani.La proba olimpică, de la ring, K-1, s-au înscris cei mai buni sportivi amatori, care doresc să obţină biletele de participare la concursurile internaţionale, deoarece mulţi dintre aceştia speră să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024.Din judeţul Constanţa, s-au înscris doar 12 sportivi de la CS Medgidia. Această situaţie se datorează faptului că mai multe cluburi, în care se declară că se practică Kickboxing şi mai ales proba K-1, nu fac parte din federaţie, s-au afiliat la tot felul de asociaţii şi organizaţii sau participă la tot felul de concursuri pompos denumite «profesioniste» sau «semi-pro» etc. În fapt, aceste cluburi îşi desfăşoară activitatea în semi-legalitate, adică sunt înfiinţate legal, au certificate de identitate sportivă, pe care este înscris «arte marţiale de contact, kickboxing», dar nu au niciun instructor sau antrenor autorizat. Au doar sportivi cu centuri colorate, pe care nu le recunoaşte nimeni, care se prezintă ca «antrenori» de Kickboxing. Aceştia nu sunt afiliaţi la FRAMC şi, ceea ce este cel mai grav, antrenează şi mint sportivii şi părinţii, că ei sunt antrenori.Considerăm că această situaţie de disociere şi distanţare faţă de federaţie este de fapt una care încalcă prevederile Legii 69/2000, Legea Sportului, care are prevederi clare în legătură cu cei care au dreptul să antreneze sportivi.Şi la alte federaţii este o situaţie asemănătoare, în sensul că persoane care nu au absolvit liceul şi nu au diplomă de bacalaureat se consideră şi se prezintă ca antrenori, ei neavând niciun fel de act doveditor, în afara unei diplome de grad, luată de cele mai multe ori pe bani, de la tot felul de indivizi care au obţinut gradele în acelaşi mod!Sperăm ca noua lege a sportului, care se pregăteşte de către Ministerul Sportului, să facă ordine în această privinţă, iar autorităţile să-i oprească pe cei care nu sunt autorizaţi în mod legal, ca să predea arte marţiale de contact”, a declarat preşedintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.Foto: Facebook / Florin Iordănoaia